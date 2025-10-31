Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santa Comba

Las lluvias dejan más de 53 litros acumulados por metro cuadrado en Santa Comba

Este viernes, la costa y parte del interior de la provincia de A Coruña permanece en aviso amarillo

Ep
31/10/2025 11:12
Lluvia
Lluvia
Pixabay

Las lluvias han dejado 53,7 litros de agua acumulados por metro cuadrado en la estación de medición de Fontececada, en Santa Comba (A Coruña).

Además, otros municipios de la provincia, como Rois, han acumulado 42,4 litros, unos valores similares a los 40,9 litros por metro cuadrado a lo que se llegó en Oia, Pontevedra.

En la jornada de este viernes, la costa y parte del interior de las provincias de A Coruña y Pontevedra permanecen en aviso amarillo por acumulación de lluvia y oleaje.

