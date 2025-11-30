Denuncian reiterados microcortes del suministro eléctrico en el municipio de Mazaricos

El alcalde, Juan José Blanco Riveiro (d.) junto a parlamentarios del BNG visitando hace unos días una explotación ganadera de Mazaricos Cedida

El Concello de Mazaricos denuncia que desde el pasado mes de julio el municipio viene sufriendo cientos de microcortes eléctricos que “están a causar estragos” en el día a día de los vecinos y del tejido empresarial, de forma muy especial en las abundantes explotaciones ganaderas existentes en el municipio.

La situación es tan grave que, según explica el alcalde, Juan José Blanco Riveiro, en los últimos días se han llegado a contabilizar 40 cortes en un solo día, con hasta 28 interrupciones del servicio en el corto espacio de menos de tres horas.

El regidor recuerda que Mazaricos es el ayuntamiento que más leche produce de toda Galicia gracias a sus 150 explotaciones de ganado bovino con más de 12.000 vacas lecheras.

Por ello, este sector es uno de los más afectados por los fallos eléctricos, toda vez que los equipos de ordeño robotizado quedan paralizados cada dos por tres, obligando a reiniciarlos constantemente y provocando en los animales problemas de mamitis por estrés.

También se ve afectada la pasteurización de la leche para los terneros, con grave riesgo de contaminación y enfermedades.

Esta situación y las repercusiones que provoca en sus negocios está obligando a muchas familias ganaderas a adquirir grupos electrógenos, que muchas veces no tienen la potencia suficiente para garantizar el funcionamiento de los robots de ordeño y resto de maquinaria.

En realidad, según apunta Juan José Blanco, esta crisis de suministro eléctrico afecta a todo el tejido productivo mazaricano y a los vecinos en general, que ven como sus aparatos domésticos sufren averías por los picos de tensión producidos en los cortes de suministro, además de quedarse sin servicio municipal de abastecimiento de agua al no funcionar el sistema de bombeo.

“Os microcortes non só deixan sen luz os fogares, senón que están a provocar danos económicos irreparables en electrodomésticos e equipamentos de todos os veciños”, destaca el alcalde.

El gobierno mazaricano denuncia la paradoja de que un concello que contribuye de manera significativa a la red eléctrica gallega y estatal como productor de energía hidráulica y eólica tenga un servicio eléctrico tan deficiente.

Y es que buena parte de la superficie mazaricana está ocupada por parque eólicos y en su término también se sitúan las centrales hidroeléctricas de Ponte Olviera I y II.

“Mentres os nosos megavatios flúen sen interrupcións, a nosa veciñanza, empresas e gandarías sofren cortes constantes”, se queja el mandatario local, que culpa de la situación a una infraestructura de distribución obsoleta y a un mantenimiento “case inexistente”.

Reunión en industria e iniciativas en el Parlamento de Galicia

Para tratar de poner fin a esta situación, desde el Concello han emprendido distintas actuaciones.

Así, mantienen una comunicación constante con los responsables territoriales de UFD Distribución, a la que reclaman soluciones permanentes y que adopten las líneas a las necesidades actuales de Mazaricos.

El alcalde también se ha reunido con el delegado provincial de Industria, al que le trasladó las quejas vecinales y le exigió que ejerza sus competencias de inspección y sanción sobre las empresas distribuidoras en caso de seguir incumpliendo los estándares de calidad del servicio.

Blanco Riveiro también ha recurrido al grupo parlamentario del BNG que ha trasladado distintas iniciativas a la Cámara gallega.

La semana pasada los diputados Xosé Manuel Golpe y Rosana Pérez visitaron Mazaricos para conocer de primera mano los daños que están sufriendo los ganaderos, pese a la condición de municipio productor de Mazaricos.