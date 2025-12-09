Mi cuenta

Santa Comba

Un nuevo negocio impulsa la actividad comercial en la calle Miraflores de Santa Comba

Adef abre sus puertas, ofreciendo servicios de peluquería unisex, estética y tratamientos complementarios

Redacción
09/12/2025 20:18
El alcalde, Alberto Romar, con los responsables de la peluquería | cedida
Santa Comba incorpora un nuevo establecimiento comercial en la calle Miraflores con la apertura de la Peluquería y Estética Adef, situada en el número 32. 

El alcalde, Alberto Romar, asistió el lunes a la inauguración y mostró su apoyo a los emprendedores que apuestan por el municipio. 

La promotora del negocio es Noelia Fraga Bello, una profesional de 30 años con casi diez años de experiencia en el sector. Es natural de Cerceda y se instaló recientemente en Santa Comba tras contraer matrimonio con un vecino de la localidad. 

Noelia decidió emprender y apostar por el rural xalleiro, ofreciendo servicios de peluquería unisex, estética y tratamientos complementarios, que prevé ampliar en el futuro. 

Adef abrirá de lunes a viernes y los sábados hasta las 15.00 horas. Las tardes de sábado y los domingos se atenderán con cita previa. 

La apertura de este nueva iniciativa contribuye a la dinamización de la calle Miraflores, que en el último año y medio suma cuatro nuevos negocios, lo que refuerza la actividad comercial en una de las arterias del núcleo municipal xalleiro.

Desde el Concello se muestran muy satisfechos con el aumento de nuevos comercios y la apuesta por Xallas, para que forme parte de sus éxitos. 

