Santa Comba impulsa un proyecto vecinal para divulgar su riqueza geológica

Una de las zonas de Santa Comba en las que se instaló la exposición permanente Cedida

Santa Comba ha puesto en marcha un proyecto vecinal centrado en el conocimiento, la identificación y la divulgación de su patrimonio geológico, una iniciativa que nace del interés de varios vecinos y vecinas por poner en valor la riqueza natural del municipio. La propuesta cuenta con la dirección científica del doctor en Geología Fran Canosa, reconocido por su labor de divulgación y turismo geológico en Galicia, y con la colaboración del Concello de Santa Comba.

El objetivo principal del proyecto es documentar y dar a conocer las formaciones rocosas más características de la zona, facilitando su comprensión tanto a la población local como a posibles visitantes interesados en rutas de carácter geológico. La iniciativa busca acercar conceptos científicos complejos a un público general, demostrando que el paisaje cotidiano encierra una historia geológica de gran interés.

El primer paso del proyecto es la creación de una exposición urbana permanente, integrada en distintos espacios verdes del casco urbano. En ella se instalaron ejemplares reales de rocas representativas de la geología local, acompañados de paneles explicativos que permitirán entender su origen, composición y evolución a lo largo del tiempo. La exposición se articula en tres ámbitos diferenciados.

En el entorno del edificio multiusos se ubica la muestra titulada ‘O interior da Terra aos teus pés’, centrada en explicar los procesos internos del planeta. En la Casa do Pozo se instaló ‘Cando a Terra recicla rochas’, dedicada a los ciclos geológicos y a la transformación de los materiales a lo largo de millones de años. Por último, los jardines del IES Terra de Xallas acogen la muestra ‘Os tesouros minerais de Santa Comba’, donde se podrán contemplar y conocer los minerales más destacados del municipio.