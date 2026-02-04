Detenido un hombre en Santa Comba por el robo de 120 metros de cable de cobre
La Guardia Civil del Puesto de Negreira ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de hurto, tras sustraer 120 metros de cable de cobre.
Los hechos sucedieron cuando una patrulla, que se encontraba realizando un servicio preventivo de seguridad ciudadana en horario nocturno, sorprendió a una persona manipulando la línea telefónica que discurre próxima a la carretera AC- 400 en la localidad de Esmorede, en el término municipal de Santa Comba.
Inmediatamente, los guardias civiles actuantes abordaron a esta persona, al objeto de conocer los motivos por los que estaba manipulando el tendido, comprobando que había sustraído 120 metros de cable de cobre.
La Guardia Civil procedió a la detención de este hombre, conocido por las fuerzas de seguridad por ilícitos de la misma índole, como supuesto autor de un delito de hurto y a la incautación del cable sustraído.