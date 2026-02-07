La Xunta invierte 1,3 millones en la mejora del colegio Barrié de la Maza

Román Rodríguez estuvo acompañado por el alcalde, Alberto Romar, miembros de la corporación y profesorado Cedida

Las obras de rehabilitación integral del colegio Plurilingüe Barrié de la Maza, en Santa Comba, en las que la Xunta de Galicia está invirtiendo 1,3 millones de euros, quedarán listas el próximo verano. Así lo anunció el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, durante la visita que efectuó este sábado al centro.

Las actuaciones en curso buscan mejorar la eficiencia energética de las instalaciones docentes y, con ello, el confort térmico de la comunidad educativa. Para ello, el programa de la actuación incluye el cambio de 2.033 metros cuadrados de cubierta por una nueva de panel sándwich de 30 milímetros de espesor. También se renuevan los canalones y las bajantes y se instala sobre el forjado bajo-cubierta aislamiento de lana de roca de 10 centímetros de espesor.

Por lo que atañe a la envolvente, se renueva la carpintería exterior de todo el edificio, instalando siete nuevas puertas y 111 ventanas de aluminio con rotura de puente térmico, vidrios de doble hoja y persianas. Asimismo, se aplica sistema de aislamiento térmico por el exterior tipo SATE sobre los 3.106 metros cuadrados de fachadas. Con esta actuación se alcanzará un ahorro energético medio del 42%. A mayores, la intervención incluye la colocación de falsos techos para mejorar la acústica, la instalación de 571 luminarias led, la renovación de la instalación eléctrica y el pintado del interior del colegio.

210 millones en toda Galicia

Durante la visita, el conselleiro destacó que la Xunta lleva invertidos más de 210 millones de euros en la rehabilitación, conservación y mejora de los centros de enseñanza a través del Plan de nueva arquitectura pedagógica.

“Isto demostra o compromiso do Goberno galego coa conservación dos centros nas mellores condicións, de xeito paralelo ao avance que estamos a facer no deseño dos novos colexios e institutos a través deste plan”, afirmó. También explicó que esta es una tarea compartida con los ayuntamientos, dado que el mantenimiento de los centros de Infantil y Primaria es competencia municipal. “Confiamos no compromiso dos concellos neste eido”, añadió.