Galicia refuerza su liderazgo ganadero desde Santa Comba con la empresa Lely

Acto inaugural de Lely en Santa Comba | cedida

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, participó ayer en Santa Comba en la inauguración del segundo centro en Galicia de la empresa Lely, especializada en soluciones tecnológicas para el sector ganadero.

En este sentido, destacó que Galicia es una de las regiones líderes en modernización ganadera, situando a sus explotaciones entre las más avanzadas de Europa, y subrayó la labor de Lely al acercar tecnología que cuida del bienestar de los animales y facilita el día a día de las personas que trabajan en el campo.

Gómez recordó que Galicia produce el 42 % de la leche de España, lo que la sitúa como novena región productora de Europa, y puso en valor el papel de Santa Comba y la comarca del Xallas como zonas destacadas del sector lácteo.

Asimismo, pidió corresponsabilidad a las industrias lácteas para ayudar a sostener este sector productivo ante una bajada de precios que consideró “no justificada” y reclamó mayores controles en el marco del acuerdo UE-Mercosur para garantizar las mismas exigencias a los productos importados.

También defendió una PAC fuerte frente al recorte del 22 % y anunció una convocatoria de 53 millones de euros destinada al relevo generacional y a los planes de mejora de las explotaciones.