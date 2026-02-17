Alberto Romar agradece a la Xunta el arreglo de otro tramo del vial Portomouro-Santa Comba

La reunión entre la conselleira María Martínez Allegue y el alcalde de Santa Comba se celebró la pasada semana Cedida

El alcalde de Santa Comba, Alberto Romar, agradece que la Xunta afronte la segunda fase de mejora de la AC-406 (Portomouro-Santa Comba), en un tramo de 3,6 kilómetros, lo que implica una inversión de 4,3 millones de euros.

Tanto el regidor como el concejal de Obras, Pablo Negreira, expresaron dicho agradecimiento a la conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, en la reunión que mantuvieron la pasada semana.

Con posterioridad al encuentro, Romar explicó que la actuación se llevará a cabo entre los puntos kilométricos 18.477 y 21.925 y que, además de mejorar el trazado, se va a a crear un carril de adelantamiento de más de un kilómetro.

En cuanto a los plazos, anunció que las obras se ejecutarán entre este año y el próximo y que vendrán a sumarse a las acometidas en la primera fase, que discurrió entre el parque empresarial y Abuín.

En la reunión los representantes del gobierno xalleiro le solicitaron a María Martínez Allegue que se empiece a planificar una tercera fase para completar la mejora integral de la vía.

El regidor pidió asimismo a la conselleira plazos concretos para las sendas y aceras en puntos concretos de los viales autonómicos que pasan por A Pereira, Fontecada y Mourelle-Montouto.