La Xunta declara de interés autonómico la ampliación de Prefabricados Santa Comba

Una de las estructuras fabricadas por la empresa de Prefabricados de Santa Comba Prefabricados Santa Comba

El Consello da Xunta acordó este lunes declarar como proyecto de interés autonómico (PIA) la ampliación de las instalaciones de la empresa xalleira Prefabricados Santa Comba, una decisión que permitirá ordenar y planificar desde el punto de vista urbanístico y territorial el crecimiento de esta firma industrial asentada en Santa Comba.

La iniciativa cuenta con un presupuesto de 5,89 millones de euros y prevé la creación de más de 20 nuevos puestos de trabajo directos, que se sumarán a los 80 empleos actuales con los que ya cuenta la compañía. El proyecto supondrá un incremento del 7% en el espacio de la empresa, dedicada a la fabricación de productos prefabricados de hormigón, y permitirá reforzar la producción en las líneas de elementos estructurales pesados.

Con la ampliación, el ámbito total de actuación —incluyendo instalaciones actuales y futuras— alcanzará los 155.128,22 metros cuadrados, consolidando a la compañía como uno de los principales referentes industriales del municipio.

La declaración como PIA posibilita continuar la tramitación para modificar la clasificación del suelo afectado, que pasará de rústico a urbano no consolidado de uso industrial. Este paso permitirá establecer las condiciones urbanísticas adecuadas para ejecutar la nueva edificación necesaria y garantizar que el crecimiento empresarial se desarrolle con seguridad jurídica y coherencia territorial. Además, el proyecto se integrará en el Plan autonómico de impulso y aceleración de proyectos industriales.

Esta inclusión permitirá reducir a la mitad los plazos de tramitación respecto al procedimiento ordinario y agilizar la gestión administrativa de oficio, favoreciendo una puesta en marcha más rápida de las inversiones previstas.