Santa Comba celebrará en agosto una jornada astronómica con eclipse y lluvia de estrellas

Cita astronomía

El Concello Santa Comba celebrará el 12 de agosto una jornada astronómica en el Monte de San Bartolomeu, coincidiendo con un eclipse solar y la lluvia de estrellas de las Perseidas.

La concelleira de Turismo, Noelia Baleato, y el técnico municipal, José Manuel Vázquez, coordinaron el evento con el profesor José Ángel Docobo, catedrático de Astronomía de la USC y coordinador del Observatorio Ramón María Aller, que colaborará activamente en la cita.

El concello lleva años apostando por la astronomía, con la Ruta de las Perseidas y programas como TodoCosmos. El Monte de San Bartolomeu ofrece 360 grados de visión y bajos niveles de contaminación lumínica, idóneo para seguir el eclipse y observar estrellas y constelaciones. La jornada será divulgativa y familiar, con explicaciones, observación guiada y actividades complementarias.