Identificadas 11 personas en un dispositivo de prevención de consumo de alcohol por menores en Santa Comba

Fotografía de archivo de una calle de Santa Comba EC

Agentes de la jefatura de la Unidade de Policía Adscrita de Galicia realizaron un dispositivo de prevención de consumo de alcohol por menores en Santa Comba y, como resultado, de las 34 inspecciones realizadas, levantaron cuatro actas de infracción por incumplimiento de las leyes en actividades de prevención y consumo de sustancias prohibidas por menores e identificaron a 11 personas.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, este dispositivo se enmarca en las actuaciones para velar por el cumplimiento de la Ley 11/2010, de 17 de diciembre, de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad, con el objetivo de prevenir la venta y el suministro a menores de edad, tanto en locales de ocio como bares, pubs o discotecas como en supermercados y tiendas 24 horas que sean establecimientos expendedores de alcohol y tabaco.

Asimismo, realizarán intervenciones preventivas en las concentraciones de la juventud en vías públicas, para controlar y evitar el consumo ilícito.

Los agentes realizan sobre todo tareas de inspección a locales y control y vigilancia de las zonas de ocio frecuentadas por menores de edad.

De esta forma, buscan que los establecimientos se ajusten a la normativa en materia de alcohol y tabaco, así como que los menores de edad adopten pautas de conducta saludables, evitando el consumo de estos productos a edades tempranas por las importantes repercusiones para la salud que tienen estos consumos en la juventud.