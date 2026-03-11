Santa Comba contará el próximo año con un centro de día para atender a 60 usuarios

El interior actual del inmueble en el que se ubicará el centro de día de Santa Comba Cedida

Santa Comba acaba de dar un paso decisivo para dotarse por fin de un centro de día propio. El Concello ha sacado ya a licitación las obras de adecuación del futuro equipamiento, una infraestructura pensada para reforzar la atención a las personas mayores y dependientes del municipio y ampliar los recursos de apoyo a sus familias. El contrato sale con un presupuesto base de 214.503 euros, financiado con cargo al POS Adicional 2025, y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 6 de abril.

El plazo de ejecución previsto es de nueve meses desde la adjudicación, por lo que, si se cumplen los tiempos administrativos y de obra, el servicio podría estar operativo el próximo año. El futuro centro de día se habilitará mediante la reforma interior de un local ya existente en la planta primera de un edificio situado en la rúa Ourense.

En la actualidad ese espacio tiene uso asistencial como vivienda comunitaria, y ahora será adaptado para acoger un centro con capacidad para 60 plazas. La intervención no supondrá una ampliación exterior del inmueble ni cambios en la fachada, la estructura o el volumen del edificio, sino una reorganización interior pensada para adaptar el local a las nuevas necesidades asistenciales.

Detalles de la actuación

Según la memoria del proyecto, el inmueble dispone actualmente de una superficie útil de 345,20 metros cuadrados y una construida de 392. Tras la reforma, la superficie útil ascenderá a 350,80 metros cuadrados. La actuación se centrará en redistribuir mejor el espacio existente para hacerlo compatible con el funcionamiento de un centro de día y con las exigencias de accesibilidad, atención y cuidado que requiere un servicio de estas características. El programa diseñado contempla dos salas polivalentes, una de 52,15 metros cuadrados y otra de 70,60, que permitirán desarrollar actividades grupales y de convivencia.

Una de ellas reservará un espacio específico para rehabilitación, mientras que el comedor se configurará como un área separable mediante paneles móviles, de forma que pueda adaptarse a distintos usos según las necesidades diarias del servicio. La cocina, ya existente, se conectará con el comedor a través de un vestíbulo de independencia. Además, el centro contará con una zona de recepción situada junto a la entrada y con disponibilidad de ropero, un despacho de dirección de 14,45 metros cuadrados, otro de atención de 19,35, una sala de curas, dos almacenes, un oficio limpio y un oficio sucio, así como un vestuario para el personal con baño incorporado.

En materia de accesibilidad, el proyecto prevé tres baños adaptados para usuarios, diseñados para facilitar el uso a personas con movilidad reducida. Las obras proyectadas consistirán fundamentalmente en la demolición de algunos tabiques interiores y la construcción de nuevos cerramientos para adecuar la distribución del local. También se eliminarán varios cuartos húmedos y se reorganizarán otros espacios ya existentes. En concreto, se mantendrán los cinco cuartos húmedos de partida —cuatro baños y una cocina—, aunque se modificará la posición de algunos accesos para mejorar la funcionalidad y permitir una correcta maniobrabilidad interior.

La reforma incluirá asimismo la renovación de los revestimientos interiores, tanto en suelos como en paredes y techos, y la instalación de nuevos sistemas de calefacción y electricidad. Es decir, no se trata solo de adaptar compartimentos, sino de actualizar por completo el interior del local para convertirlo en un equipamiento asistencial moderno y apto para el uso intensivo diario. La licitación de estas obras responde a una vieja necesidad del municipio. Santa Comba carece todavía de un centro de día de estas características y la puesta en marcha de este servicio permitirá mejorar notablemente la red local de atención social, ofreciendo un recurso intermedio entre la permanencia en el hogar y el ingreso residencial.

Para muchas familias, supondrá contar con un apoyo estable para el cuidado diario de personas mayores o dependientes, con servicios especializados y en un entorno adaptado. El anuncio de la licitación fue comunicado por el propio Concello a través de sus redes sociales, donde destacó que la actuación “suporá un novo paso na mellora dos servizos sociais do municipio, ampliando os recursos de apoio ás persoas maiores e ás súas familias”.