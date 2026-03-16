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Santa Comba

Santa Comba pone en marcha el Plan Anual de Formación para jóvenes

El programa ofrece talleres y actividades durante todo el año para impulsar la capacitación y el desarrollo profesional de los jóvenes del municipio

Redacción
16/03/2026 20:30
Plan Anual de Formación 2026
Plan Anual de Formación 2026
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 La Dirección General de Juventud de Santa Comba pone en marcha el Plan Anual de Formación 2026, una iniciativa dirigida a fortalecer la capacitación de personas voluntarias y profesionales de juventud y educación en tiempo libre.

En esta edición se ofertan 1.920 plazas repartidas en 4 cursos presenciales, 19 en línea y 4 en modalidad mixta. El área de voluntariado abordará aspectos como medio ambiente, inteligencia artificial, educación emocional, habilidades sociales y apoyo psicosocial.

El área de juventud incluye deportes náuticos, comunicación, resolución de conflictos, inclusión en el ocio y protección infantil. 

Podrán inscribirse personas mayores de 16 años a través del campus en línea de Voluntariado Galego, asignándose las plazas por orden de inscripción hasta completar el aforo. 

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