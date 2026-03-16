Santa Comba pone en marcha el Plan Anual de Formación para jóvenes

Plan Anual de Formación 2026

La Dirección General de Juventud de Santa Comba pone en marcha el Plan Anual de Formación 2026, una iniciativa dirigida a fortalecer la capacitación de personas voluntarias y profesionales de juventud y educación en tiempo libre.

En esta edición se ofertan 1.920 plazas repartidas en 4 cursos presenciales, 19 en línea y 4 en modalidad mixta. El área de voluntariado abordará aspectos como medio ambiente, inteligencia artificial, educación emocional, habilidades sociales y apoyo psicosocial.

El área de juventud incluye deportes náuticos, comunicación, resolución de conflictos, inclusión en el ocio y protección infantil.

Podrán inscribirse personas mayores de 16 años a través del campus en línea de Voluntariado Galego, asignándose las plazas por orden de inscripción hasta completar el aforo.