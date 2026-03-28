Cristóbal Dios y Alejandra Núñez se imponen en la Clásica Gandeira

Cristóbal Dios, cruzando la meta de la Clásica Gandeira de Santa Comba Raúl López Molina

Un total de 336 corredores tomaron la salida este sábado en la sexta edición de la Clásica Gandeira de Santa Comba, en cuya categoría absoluta de 10 kilómetros se impusieron Cristóbal Dios y Alejandra Núñez. Fue una carrera muy reñida, en la que los tres primeros cruzaron la meta con una diferencia de quince segundos. Cristóbal Dios se proclamó ganador con un tiempo de 35:40 minutos, seguido de Rubén Caamaño, que fue segundo (35:51 minutos) y Míchel Fernández (35:55).

En la categoría absoluta femenina, Alejandra Núñez con sus 44:17 minutos le sacó más de cuarenta segundos de ventaja a la segunda, Vanesa Blanco (45 minutos), y más de minuto y medio al tercer lugar, que fue para Elena Miguens (45:45). En la categoría de 3 kilómetros, los ganadores fueron Carlos Fraga (08:46) y Jenny Muíño (13:16).