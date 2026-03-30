Santa Comba celebra la Semana de la Salud con talleres sobre bienestar y prevención

Semana da Saúde en Santa Comba

El Concello de Santa Comba organiza una nueva edición de la Semana de la Salud en torno al 7 de abril, Día Mundial de la Salud, bajo el lema “Coidarse hoxe é gañar saúde mañá”.

Las actividades se celebrarán entre el 10 y el 18 de abril en distintos espacios municipales, ofreciendo información y herramientas prácticas sobre cuidado del cuerpo, salud mental, bienestar familiar y alimentación, fomentando hábitos saludables y la prevención de enfermedades.

La concejala de Bienestar, Estefanía Calvelo, destaca que estas jornadas “fomentan que cada persoa se implique no coidado da súa saúde desde o día a día”. El programa comienza el 10 de abril con una sesión sobre suelo pélvico en el gimnasio municipal, impartida por Vanesa Pérez.

El 11 habrá un taller de psicología y salud mental con Daniel Lois en la Casa de Cultura, que se repetirá el 18, y un taller de musicoterapia familiar con Damián Cairo en la Casa del Pozo.

El domingo 12 se realizará una sesión de alimentación antiinflamatoria con Yasmina Domínguez, de Fegadem. La iniciativa cuenta con la colaboración de la asociación local “Una amiga sabe ver que necesitas un abrazo” y de la Federación Gallega de Esclerosis Múltiple.