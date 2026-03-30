Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santa Comba

Santa Comba celebra la Semana de la Salud con talleres sobre bienestar y prevención

Actividades entre el 10 y el 18 de abril para cuidar el cuerpo, la mente y la alimentación

Redacción
30/03/2026 21:55
Semana da Saúde en Santa Comba
Semana da Saúde en Santa Comba
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de Santa Comba organiza una nueva edición de la Semana de la Salud en torno al 7 de abril, Día Mundial de la Salud, bajo el lema “Coidarse hoxe é gañar saúde mañá”. 

Las actividades se celebrarán entre el 10 y el 18 de abril en distintos espacios municipales, ofreciendo información y herramientas prácticas sobre cuidado del cuerpo, salud mental, bienestar familiar y alimentación, fomentando hábitos saludables y la prevención de enfermedades. 

La concejala de Bienestar, Estefanía Calvelo, destaca que estas jornadas “fomentan que cada persoa se implique no coidado da súa saúde desde o día a día”. El programa comienza el 10 de abril con una sesión sobre suelo pélvico en el gimnasio municipal, impartida por Vanesa Pérez. 

El 11 habrá un taller de psicología y salud mental con Daniel Lois en la Casa de Cultura, que se repetirá el 18, y un taller de musicoterapia familiar con Damián Cairo en la Casa del Pozo. 

El domingo 12 se realizará una sesión de alimentación antiinflamatoria con Yasmina Domínguez, de Fegadem. La iniciativa cuenta con la colaboración de la asociación local “Una amiga sabe ver que necesitas un abrazo” y de la Federación Gallega de Esclerosis Múltiple. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Semana da Saúde en Santa Comba

Santa Comba celebra la Semana de la Salud con talleres sobre bienestar y prevención
Redacción
Cristóbal Dios, cruzando la meta de la Clásica Gandeira de Santa Comba

Cristóbal Dios y Alejandra Núñez se imponen en la Clásica Gandeira
A. Pérez Cavolo
Plan Anual de Formación 2026

Santa Comba pone en marcha el Plan Anual de Formación para jóvenes
Redacción
El interior actual del inmueble en el que se ubicará el centro de día de Santa Comba

Santa Comba contará el próximo año con un centro de día para atender a 60 usuarios
A. Pérez Cavolo