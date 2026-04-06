Santa Comba presenta ‘A estación das letras e da foliada’ con una amplia programación

Cartel Romeo y Julieta EC

El Concello de Santa Comba presenta la programación cultural de los próximos meses bajo el nombre 'A estación das letras e da foliada', una propuesta que combina actividades alrededor de las letras gallegas, el ocio y la participación social.

Durante las próximas semanas, el municipio acogerá distintas iniciativas que tendrán como hilo conductor la celebración del Día del Libro y de las Letras Galegas.

La programación arranca ya el 16 de abril con el paso de la tercera etapa de O Gran Camiño por el concello, una cita que a permitirá a la vecindad gozar del ciclismo de alto nivel.

A lo largo de la segunda quincena de abril podrá visitarse en la Casa do Pozo una exposición sobre los trajes tradicionales de Galicia, mientras que el teatro tendrá un papel importante con la representación de 'Romeo y Julieta' el 17 de abril a las 21.00 horas en el edificio multiusos.

También en abril, el día 28 a las 19.00 horas, se celebrará en la Casa do Pozo la conferencia y presentación del libro ‘O país invisible, de Arturo Lezcano.

En mayo, el día 9 tendrá lugar el Geolodía, una actividad de carácter científico, y por la noche, en la Praza de Santa Comba se celebrará el Xallas Fest, un festival de música dirigida especialmente a la juventud.

Las letras gallegas volverán a tener protagonismo el 23 de mayo con un espectáculo infantil dedicado a la figura de Begoña Caamaño, el 29 de mayo habrá una representación de la obra Odiseicas: as que tecen y para cerrar la programación un baile social el día 24 de mayo y la segunda edición de Verbas da Terra, un ciclo de encuentros entre escritores e escritoras xalleiros que se desarrollarán durante el mes.