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Santa Comba

La memoria del wolframio revive en Varilongo con la visita de 80 escolares

La visita, con testimonios de antiguas mineras, inicia la puesta en valor turística del entorno

Redacción
09/04/2026 22:20
El alumnado escucha los testimonios en su visita a la mina | cedida
El alumnado escucha los testimonios en su visita a la mina | cedida
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El Concello de Santa Comba impulso una visita educativa a la mina histórica de Varilongo. El pasado miércoles 80 estudiantes del IES Terra de Xallas (Santa Comba) e IES Marco Camballón (Vila de Cruces) pudieron acercarse a la realidad de los trabajos mineros que marcaron la historia ecónomica y social de la comarca. 

El percorrido didáctico combinó divulgación histórica, testimonios en primera persona y recursos audiovisuales. 

Uno de los momentos más emotivos se produjo en el encuentro con María Moelle, de Boaña (Castriz) y María López Mouro, de San Salvador, dos antiguas mineras de más de 90 años que trrabajaron en la explotación en los años 40. Ambas compartieron sus memorias en una etapa marcada por la dureza del trabajo en las minas. 

La experiencia se completó con el visionado del audiovisual Xalleiras en Varilongo, centrado en el papel de las mujeres en el trabjo en las minas, y con la participación de Mari Carmen Carmés Gorgal, autora de la novela La casa de la mina, inspitada en el entorno de la antigua explotación. Durante la actividad el alumnado también tuvo oportunidad de plantear sus dudas y refllecionar sobre el pasado minero de la zona. 

Tras la visita a la mina, el grupo se desplazó hasta O Ézaro, donde compartieron una merienda y una visita por el entorno.

 Esta iniciativa supón el inicio de un proyecto de recuperación de la memoria histórica vinculada al wolframio y constituye la primera actividad piloto orientada a la puesta en valor de este enclave minero. Esta jornada estuvo coordinada por el Departamento de Lingua del Terra de Xallas y la concellería de Turismo de Santa Comba. 

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