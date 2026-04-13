Declaran culpable al hombre que intentó matar a su compañero de piso en Santa Comba

O xuízo celébrase o vindeiro xoves, día 9 de abril, na Audiencia Provincial da Coruña EC

La Audiencia Provincial de A Coruña acogió este lunes el juicio a un hombre acusado de intentar matar su compañero de piso en Santa Comba, al que asestó tres puñaladas por la espalda. El tribunal lo declaró culpable y lo condenó a cinco años y un día de cárcel.

Los hechos ocurrieron en julio de 2024 en la vivienda en la que ambos residían en el municipio coruñés. Después de una discusión, el procesado, con ánimo de matar su compañero, le clavó un cuchillo en el costado hasta en tres ocasiones.

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Cuando la víctima se cayó al suelo, el procesado se puso sobre él e intentó acuchillarlo de nuevo, pero se lo impidió una testigo, que sujetó el cuchillo hasta que llegó el personal de emergencias.

Este lunes el acusado se declaró culpable y aceptó las peticiones de fiscalía, que las modificó y pidió una pena de prisión de cinco años y un día. Una vez el acusado solicite el tercer grado, solicitan que sea expulsado de territorio español sin poder volver al país durante 10 años.

La defensa, por su parte, revocó esta petición y solicitó que el acusado cumpla lo que le quede de pena en España.

En la sentencia, la magistrada dejó ese extremo para cuando se ejecute la sentencia, teniendo la defensa un mes para acreditar el arraigo del acusado con el territorio español.

Por lo demás, condenan al hombre a cinco años y un día de cárcel y lo declaran autor criminalmente responsable de un delito de homicido en grado de tentativa.

Le prohíben también aproximarse a la víctima, a su domilicio y lugar de trabajo, a una distancia no inferior la 500 metros, así como comunicarse con él por ningún medio durante seis años más allá de la pena de prisión impuesta.

El tribunal lo condena también a hacerse cargo de las costas del juicio y, en cuanto a la responsabilidad civil, le imponen el pago de una indemnización a la víctima de 2.641 euros por lesiones y otros 1.277 euros por las secuelas.