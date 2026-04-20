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Santa Comba

Santa Comba impulsa la puesta en valor de las cabeceras del río Xallas con apoyo de la Diputación

El alcalde Alberto Romar y el presidente Valentín González Formoso firmaron este lunes el convenio

Redacción
20/04/2026 20:57
Formoso (c.) y Romar tras la firma del acuerdo para el proyecto 'As Cabeceiras do Xallas' de Santa Comba
Formoso (c.) y Romar tras la firma del acuerdo para el proyecto 'As Cabeceiras do Xallas' de Santa Comba
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La Diputación de A Coruña y el Concello de Santa Comba colaborarán en la recuperación y puesta en valor de las cabeceras del río Xallas gracias a un convenio firmado este lunes por el presidente provincial, Valentín González Formoso, y el alcalde, Alberto Romar Landeira. El proyecto, denominado ‘As cabeceiras do Xallas’, contará con una inversión total de 48.526 euros, de los que la institución provincial aportará el 80%, es decir, 38.821 euros. 

La actuación tiene como objetivo principal recuperar espacios naturales y patrimoniales situados en el origen de uno de los ríos más singulares de Galicia, al tiempo que se generan nuevas oportunidades vinculadas al turismo sostenible en el medio rural. En el acto también participó la concejala de Turismo, Promoción Económica y Emprego, Noelia Baleato.

Entre las intervenciones previstas destaca la rehabilitación del histórico Muíño do Relo, un elemento etnográfico de gran valor, así como la creación de itinerarios de senderismo que conectarán las distintas cabeceras del Xallas y su enlace con la fervenza de Castriz. Además, el proyecto incluye la señalización de puntos de interés para facilitar su visita y mejorar la experiencia de vecinos y turistas. 

Alto valor paisajístico

Los trabajos se desarrollarán en un entorno de alto valor paisajístico, en el Monte Castelo y en las parroquias de Vilamaior, Bazar y Castriz, donde nacen los regos que dan origen al río. La intervención busca no solo conservar estos espacios, sino también conectarlos y hacerlos accesibles, reforzando el atractivo turístico de la zona. 

El presidente de la Diputación subrayó la importancia de la colaboración entre administraciones para hacer realidad este tipo de iniciativas, destacando que permitirá “descubrir y poner en valor un espacio único que forma parte de la identidad del Xallas y de la provincia”. 

Por su parte, el alcalde de Santa Comba calificó la actuación como “muy esperada”, al considerar que permitirá recuperar patrimonio, cuidar el entorno y ofrecer nuevas alternativas de ocio. El proyecto del Concello santacombés contribuirá además a fomentar el respeto por el medio ambiente y el conocimiento del patrimonio natural, al tiempo que servirá como motor de dinamización económica en el rural.

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