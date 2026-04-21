Santa Comba inicia las obras de mejora viaria en Guldris, Os Picotos y otros cinco ámbitos

Las obras que se están desarrollando en Santa Comba Cedida

El Concello de Santa Comba ha iniciado las obras de mejora en la carretera que conecta los núcleos de Guldris y Os Picotos, una actuación que forma parte de un plan más amplio para reforzar la red viaria municipal. Los trabajos, ejecutados por la empresa Mantido S.L., incluyen además intervenciones en otros puntos del término municipal como Rieiro, Rebordelos, Vilar de Céltigos–Cícere, Arantón y A Xesteira.

El objetivo de este conjunto de actuaciones es mejorar el estado de las infraestructuras viarias, facilitando los desplazamientos de los vecinos y aumentando la seguridad y la accesibilidad, especialmente en el ámbito rural. Desde el Concello destacan que estas mejoras permitirán optimizar la conectividad entre distintos núcleos de población y responder a las necesidades de movilidad de la ciudadanía.

Las obras se enmarcan en el Plan de Obras y Servicios (POS) 2025, aprobado en sesión plenaria el pasado mes de febrero, y suponen un nuevo paso en la estrategia municipal para la modernización de las infraestructuras básicas. El gobierno local subraya su compromiso con la mejora continua de los servicios.