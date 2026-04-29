Intervienen casi cuatro toneladas de productos fitosanitarios ilegales en Santa Comba

La instalación operaba de manera ilegal, careciendo de las autorizaciones administrativas necesarias para desarrollar dicha actividad. Guardia Civil

Efectivos de la Guardia Civil, en un servicio coordinado con inspectores de Sanidad Vegetal de la Xunta de Galicia, han procedido a la intervención de 3.981 kg de productos fitosanitarios en el municipio de Santa Comba.

Según informan en un comunicado, la actuación se encuadra en los dispositivos de control sobre la comercialización y almacenamiento de sustancias químicas empleadas en el sector agrario.

La intervención tuvo lugar en la mañana del pasado 22 de abril, en el marco de la Orden de Servicios DOKU. Los agentes y el personal de inspección realizaron una entrada en una nave de almacenamiento ubicada en el casco urbano de la localidad tras detectar posibles irregularidades en su funcionamiento.

Productos fitonsanitarios ilegales Guardia Civil

Durante la inspección técnica del inmueble, constataron que la instalación operaba de manera ilegal, careciendo de las autorizaciones administrativas necesarias para desarrollar dicha actividad. Asimismo, los agentes comprobaron que el local no reunía las condiciones mínimas de seguridad exigibles para la guarda de este tipo de productos.

Como consecuencia de las deficiencias observadas, se procedió a la aprehensión de un total de 3.981 kg de diferentes productos fitosanitarios.

La mercancía ha quedado depositada en el lugar de la intervención, permaneciendo sellada y a disposición de la autoridad competente.

Tras finalizar la inspección, se han confeccionado las correspondientes denuncias administrativas por las infracciones detectadas en materia de sanidad vegetal y seguridad. Las actuaciones han sido puestas en conocimiento de la autoridad administrativa competente.