Ángel Carracedo, nuevo académico de número de Medicina Legal de la Real Academia Nacional de Medicina

Ángel Carracedo EC

La Real Academia Nacional de Medicina ha elegido como nuevo académico de número de Medicina Legal a Ángel Carracedo, de manera que ocupará el sillón 19 para participar en la elaboración y revisión de estudios, investigaciones y publicaciones relacionadas con la medicina y la salud, contribuirá a la promoción del conocimiento médico asesorando en temas científicos y participará en labores museísticas y en las sesiones de debate semanales que se organizan en la Academia.

En la actualidad el profesor Ángel Carracedo es catedrático de Medicina Legal de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) desde 1990. Además, es director de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (Serga-Xunta de Galicia) desde 1998 y director del Grupo de Genómica del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS) de la USC, del Área de Genética y Biología de Sistemas del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) y del Grupo de Genómica Traslacional del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER).

A su vez, es director del Centro Nacional de Genotipado (CEGEN) y del programa IMPaCT Genómica del Instituto de Salud Carlos III. Carracedo también es presidente y co-director científico de la infraestructura Innopharma y la Fundación Kaertor, y es también presidente de la Fundación INGADA (sobre atención y estudio del TDAH y trastornos asociados).

La votación, llevada a cabo por todos los académicos de número actuales, tuvo lugar durante la última reunión de la junta de gobierno y su toma de posesión se celebrará en los próximos meses.

Ángel Carracedo se licenció en Medicina en la USC en el año 1978, con premio extraordinario, y se doctoró en la misma universidad en 1982 también con premio extraordinario.

El catedrático ha protagonizado muchos de los avances más importantes en el campo de la genética forense y contribuido a la estandarización e implantación de la prueba de ADN forense a nivel mundial, ayudando a la justicia en casos relevantes en muchos países del mundo y contribuyendo a desarrollar la medicina legal humanitaria para ayudar en casos de identificación en desastres, guerras y crímenes humanitarios. En su grupo se han formado científicos forenses de muchos países del mundo.

Más de 900 artículos en revistas internacionales

El investigador de Santa Comba ha publicado 12 libros y más de 900 artículos en revistas internacionales incluyendo artículos en 'Nature', 'Science Nature Genetics', además de las principales revistas de medicina forense, genética médica o cáncer (Google Scholar Ángel Carracedo). Sus trabajos reciben actualmente una media de alrededor de 6000 citaciones por año (H-Index 118). Sus líneas de investigación actuales, además de la medicina forense, incluyen la genética clínica -particularmente la genética de trastornos del neurodesarrollo-, la genética del cáncer y la farmacogenómica. Asimismo, ha dictado más de 3.500 conferencias invitadas (en más de 70 países), ha realizado más de 1.000 charlas divulgativas y ha dirigido 110 tesis doctorales.

Carracedo también es miembro del comité de sociedades científicas nacionales e internacionales de medicina forense, genética, farmacogenómica y cáncer. Ha participado o participa en organismos reguladores y agencias (Agencia Europea del Medicamento, Forensic DNA Regulator UK, Comisión Nacional para el uso forense del ADN, Comité de la Cruz Roja Internacional, Consorcio Internacional de Investigación en Enfermedades raras, Consorcio Internacional de Investigación en Enfermedades Raras, etc).

Al mismo tiempo, es miembro del consejo asesor de numerosos centros de investigación nacionales e internacionales y departamentos ministeriales. Expresidente y actualmente vicepresidente de la International Academy of Legal Medicine; expresidente de la International Society for Forensic Genetics, y exdirector del Instituto de Ciencias Forenses de la USC. Además es editor jefe de la revista 'Forensic Science International Genetics' y miembro del consejo editorial de otras 15 revistas la mayor parte del área de la Medicina legal.

Trayectoria con numerosas distinciones

Ángel Carracedo es académico de las Reales Academias de Ciencias, Farmacia y Medicina de Galicia, académico de honor de la Real Academia Medicina de Cantabria y académico correspondiente de varias academias a nivel nacional e internacional. Miembro del Consello de Cultura Galega y del Alto Consejo Consultivo de la Generalitat de Valencia donde preside la sección de sanidad.

Además, ha recibido numerosos premios entre los que destacan el 'Premio Rey Jaime I de Investigación', 'The Adelaide Medal', el 'Prix Galien', la 'Medalla de Oro de Galicia', el 'Premio Nacional de Genética', la 'Cruz al Mérito Policial', la 'Cruz al Mérito de la Guardia Civil', la 'Medalla de Oro y Brillantes por el Colegio Oficial de Médicos de A Coruña', el 'Premio Fernández Latorre', el 'Premio Prismas de Divulgación', la 'Medalla Castelao', el 'Premio Novoa Santos', el 'Premio Otero Pedrayo', los 'International Zendal Awards', el 'Premio FEDER', el 'Premio AELMHU', 'Lifetime Achievement Award' (International Society for Forensic Genetics), y el 'Premio a la trayectoria internacional' en el ámbito del derecho a la salud de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, entre otros muchos.