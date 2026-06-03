El investigador xalleiro Sergio Barbeira recibe un premio de la Real Sociedad Española de Química

Sergio Barbeira en los estudios de Radio Xallas Radio Xallas

El investigador de Santa Comba, Sergio Barbeira Arán, integrante del grupo liderado por Martín Fañanás Mastral en el Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares (CiQUS), ha sido distinguido con uno de los Premios Lilly de Investigación para Alumnos de Doctorado, una convocatoria que organizan anualmente la Real Sociedad Española de Química (RSEQ) y Lilly para reconocer la excelencia científica de jóvenes investigadores.

En esta edición concurrieron 38 candidatos procedentes de universidades y centros de investigación de toda España. Barbeira es uno de los tres investigadores distinguidos, junto a Albert Gallego Gamo, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Víctor Manuel Amador Luna, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Los premios están dotados con 2.000 euros para cada galardonado y tienen como objetivo impulsar el desarrollo de las carreras científicas emergentes. Además, la organización concedió el Premio de Investigación Early Career Researcher a Irene Marco-Ríus, del Instituto de Bioingeniería de Cataluña.

La investigación doctoral de Sergio Barbeira se centra en el desarrollo de nuevas metodologías para transformar hidrocarburos mediante estrategias sostenibles basadas en la catálisis y la fotocatálisis.

Según explica el propio investigador, “mi investigación doctoral se centra en el desarrollo de nuevas metodologías catalíticas para transformar hidrocarburos en compuestos de interés mediante estrategias sostenibles basadas en catálisis y fotocatálisis".

Los Premios Lilly de Investigación se han consolidado como uno de los reconocimientos de referencia para jóvenes investigadores en química en España.

Su finalidad es promover la investigación de excelencia y apoyar el trabajo de nuevas generaciones de científicos en ámbitos relacionados con la salud, la sostenibilidad y el desarrollo tecnológico.

La concesión de este galardón refuerza además la trayectoria del CiQUS en estos premios, donde diversos doctorandos vinculados al centro compostelano han sido reconocidos.

“El premio a Sergio Barbeira refuerza esta tradición de excelencia y nuestro compromiso con la formación de jóvenes investigadores de primer nivel”, destacan desde el propio centro, que cuenta con la acreditación CIGUS de la Xunta de Galicia y recibe apoyo financiero de la Unión Europea.