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Santa Comba

Medio Rural define Elmega como un referente de la innovación del sector agroganadero en Galicia

La conselleira clausuró el acto celebrado en Santa Comba por su 50 aniversario, en el que destacó la capacidad productiva y calidad de esta empresa

Redacción
05/06/2026 23:00
Visita de la conselleira por el aniversario de Elmega (1)
Visita de la conselleira por el aniversario de Elmega
Cedida
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La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, clausuró este viernes el acto por el 50 aniversario de Elmega, en el que definió a este empresa de Santa Comba como un referente de la innovación del sector agroganadero en Galicia. 

En este evento, valoró el esfuerzo, tanto de los ganaderos como de la empresa, en el proceso de modernización y profesionalización para adaptarse a los nuevos tiempos y a las innovaciones en este campo productivo. Incidió en que es gracias a este compromiso por lo que las explotaciones gallegas, y en concreto Elmega, son un ejemplo de capacidad productiva, calidad y adaptación.

Así, recalcó que detrás de cada avance tecnológico hay un objetivo muy claro e importante por parte de Elmega: hacerle la vida más fácil a las personas que trabajan todos los días en el campo. Conectando con esta idea, la conselleira señaló los beneficios que los avances tecnológicos suponen para las explotaciones, reduciendo esfuerzos, ganando eficiencia y mejorando las condiciones de trabajo. En este contexto, afirmó que a lo largo de los años la empresa logró desarrollar una tecnología propia, registrar patentes y modelos industriales y consolidarse como un referente dentro y fuera de Galicia.

Visita de la conselleira por el aniversario de Elmega (2)
Celebración del 50 aniversario de Elmega
Cedida

También hizo hincapié en el compromiso de Elmega con el territorio. Expresó que, en un momento en el que la innovación se suele vincular a los grandes cascos urbanos, esta empresa demuestra que también desde lo rural se puede crear industria, generar empleo, desarrollar tecnología y competir en los comprados internacionales.

Finalmente, la titular de Medio Rural remarcó la importancia de mirar hacia el futuro, enumerando algunos de los retos que el sector agroganadero tiene por delante, como son el relevo generacional, la sostenibilidad, la digitalización, la eficiencia energética o la competitividad de las explotaciones. De este modo, reafirmó  el apoyo por parte del Gobierno de la Xunta para seguir creciendo en este sentido.

Cabe recordar que la Consellería do Medio Rural viene de convocar una línea de ayudas para promover la adquisición de maquinaria eficiente y de agricultura de precisión, dotada con 8,6 millones de euros, cuyo plazo de solicitud está abierto hasta el 22 de este mes.

El objetivo de estas aportaciones es favorecer la modernización de los equipos de las explotaciones y fomentar en ellas el uso de tecnologías que permitan una utilización más eficiente de los recursos naturales en los procesos productivos. Con ellas se pretende también promover la incorporación en las granjas de equipamiento más eficiente energéticamente, el que contribuye a aumentar la rentabilidad ambiental del sector agrario.

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