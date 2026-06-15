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Santa Comba

Santa Comba tiene una de las tasas de donación de sangre más elevadas de toda Galicia

Este lunes visitó la localidad xalleira la campaña Un alento de vida’ de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia

Redacción
15/06/2026 22:20
Cartel promocional de la campaña "Un alento de vida"
Cartel promocional de la campaña "Un alento de vida"
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La campaña ‘Un alento de vida’ de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) de Galicia visitó este lunes Santa Comba para fomentar la participación ciudadana durante el período estival. 

La iniciativa en cuestión llegará finalmente a más de 170 municipios gallegos hasta finales del mes de agosto, tratando de garantizar la participación en las distintas campañas de ADOS en verano para obtener alrededor de 22.000 donaciones. 

Por ello, desde ese organismo recuerdan que todos los días del año se necesitan 400 donaciones para cubrir las necesidades de los hospitales de Galicia, cifra que resulta difícil mantener durante la etapa estival. 

Desde ADOS quisieron agradecer el compromiso del Concello de Santa Comba y el altruismo de sus vecinos, toda vez que el municipio tiene uno de los índices de donaciones de sangre más elevados de toda Galicia: 63 donaciones al año por cada 10.000 habitantes.

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