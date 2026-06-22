La cooperativa Xallas Santa Comba, premiada por sus 50 años de impulso al rural

Equipo de la cooperativa Xallas Santa Comba Cooperativa Xallas-Santa Comba

La cooperativa Xallas Santa Comba ha sido distinguida con el Premio a la Trayectoria Cooperativa 2026, un reconocimiento otorgado por la Xunta por su papel en el desarrollo económico y social de la comarca durante más de cinco décadas. El galardón destaca la capacidad de la entidad para adaptarse a los cambios del sector agroganadero, diversificar sus servicios y mantener un fuerte compromiso con los productores y con el territorio.

La resolución de los Premios á Cooperación 2026 fue publicada este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), poniendo en valor la labor de aquellas cooperativas que sobresalen por su contribución al fortalecimiento de la economía social y la promoción de los valores cooperativos.

Entidad de referencia

En el caso de Xallas, el jurado valoró especialmente su evolución desde sus orígenes hasta convertirse en una entidad de referencia para el sector primario gallego. La cooperativa ha sabido combinar tradición y modernización, apoyando a las explotaciones agrarias de la comarca e impulsando nuevos proyectos que han contribuido a generar actividad económica y empleo en el rural.

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Además de la solidez de sus resultados económicos, se destacó su capacidad para ampliar servicios, fomentar la cooperación entre entidades y mantener una estrecha vinculación con la comunidad local, factores que la han convertido en una pieza clave para el desarrollo de la zona. Junto a la cooperativa xalleira, la Xunta también reconoció a otras dos cooperativas gallegas. El Premio a los Valores Cooperativos recayó en Algalia Sociedade Cooperativa Galega, con sede en Vigo.

Por su parte, el Premio al Mejor Proyecto Cooperativo Nuevo fue para Larega Sociedade Cooperativa Galega Xuvenil, de Pontedeume. Los Premios á Cooperación 2026 están dotados con un total de 15.000 euros, distribuidos en tres galardones de 5.000 euros cada uno.