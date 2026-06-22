Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santa Comba

La cooperativa Xallas Santa Comba, premiada por sus 50 años de impulso al rural

Este lunes la Xunta publicó en el DOG la resolución de los Premios á Cooperación con tres galardonadas

Redacción
22/06/2026 18:43
Equipo de la cooperativa Xallas Santa Comba
Equipo de la cooperativa Xallas Santa Comba
Cooperativa Xallas-Santa Comba
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La cooperativa Xallas Santa Comba ha sido distinguida con el Premio a la Trayectoria Cooperativa 2026, un reconocimiento otorgado por la Xunta por su papel en el desarrollo económico y social de la comarca durante más de cinco décadas. El galardón destaca la capacidad de la entidad para adaptarse a los cambios del sector agroganadero, diversificar sus servicios y mantener un fuerte compromiso con los productores y con el territorio.

La resolución de los Premios á Cooperación 2026 fue publicada este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), poniendo en valor la labor de aquellas cooperativas que sobresalen por su contribución al fortalecimiento de la economía social y la promoción de los valores cooperativos. 

Entidad de referencia

En el caso de Xallas, el jurado valoró especialmente su evolución desde sus orígenes hasta convertirse en una entidad de referencia para el sector primario gallego. La cooperativa ha sabido combinar tradición y modernización, apoyando a las explotaciones agrarias de la comarca e impulsando nuevos proyectos que han contribuido a generar actividad económica y empleo en el rural. 

Visita de la conselleira por el aniversario de Elmega (1)

Medio Rural define Elmega como un referente de la innovación del sector agroganadero en Galicia

Más información

Además de la solidez de sus resultados económicos, se destacó su capacidad para ampliar servicios, fomentar la cooperación entre entidades y mantener una estrecha vinculación con la comunidad local, factores que la han convertido en una pieza clave para el desarrollo de la zona. Junto a la cooperativa xalleira, la Xunta también reconoció a otras dos cooperativas gallegas. El Premio a los Valores Cooperativos recayó en Algalia Sociedade Cooperativa Galega, con sede en Vigo

Por su parte, el Premio al Mejor Proyecto Cooperativo Nuevo fue para Larega Sociedade Cooperativa Galega Xuvenil, de Pontedeume. Los Premios á Cooperación 2026 están dotados con un total de 15.000 euros, distribuidos en tres galardones de 5.000 euros cada uno.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Equipo de la cooperativa Xallas Santa Comba

La cooperativa Xallas Santa Comba, premiada por sus 50 años de impulso al rural
Redacción
Cartel promocional de la campaña "Un alento de vida"

Santa Comba tiene una de las tasas de donación de sangre más elevadas de toda Galicia
Redacción
Visita de la conselleira por el aniversario de Elmega (1)

Medio Rural define Elmega como un referente de la innovación del sector agroganadero en Galicia
Redacción
Sergio Barbeira en los estudios de Radio Xallas

El investigador xalleiro Sergio Barbeira recibe un premio de la Real Sociedad Española de Química
Redacción