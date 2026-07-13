Lácteos Ferrado Verde de Santa Comba supera los 15 millones de litros de leche al año 

Belén do Campo visitando este lunes la empresa xalleira Cedida

Lácteos Ferrado Verde continúa consolidando su crecimiento como una de las principales industrias queseras de Galicia. La empresa, con sede en Santa Comba, transforma cada año cerca de 15 millones de litros de leche en unas 1.600 toneladas de productos, entre queso barra, queso Tetilla con Denominación de Origen Protegida y otros formatos especiales, una actividad que ha reforzado en los últimos años gracias a las ayudas de la Xunta destinadas a la modernización del sector agroalimentario.

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La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó este lunes las instalaciones para conocer los proyectos de ampliación y modernización desarrollados por la compañía y destacó el papel de estas inversiones para mejorar la competitividad de una empresa que se ha convertido en un referente del sector lácteo gallego.

Uno de los datos más destacados es que la mitad de la producción de Queixo Tetilla DOP se comercializa fuera de Galicia, consolidando la presencia de la firma en otros mercados.

Más de 623.000 euros de ayuda

Durante los últimos años, Lácteos Ferrado Verde ha recibido más de 623.000 euros de la Consellería do Medio Rural para financiar actuaciones como la modernización de los sistemas de recepción, termización y pasteurización de la leche, la mejora de la ventilación de las salas de elaboración, la automatización de procesos, la incorporación de nuevas líneas de control y etiquetado o la renovación de la depuradora.

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La última ayuda, correspondiente a la convocatoria de 2024 y cercana a los 40.000 euros, permitió incorporar moldes para la elaboración de queso de pasta hilada, además de renovar la infraestructura informática y la red wifi de la planta.

Do Campo destacó que este tipo de subvenciones permiten a las industrias agroalimentarias incorporar nuevas tecnologías, mejorar la eficiencia de sus procesos y generar empleo y riqueza en el medio rural. También puso en valor la apuesta de la empresa por la calidad, reflejada en los distintivos D.O. Queixo Tetilla y Galicia Calidade.

La representante autonómica recordó además que la Consellería do Medio Rural mantiene abierta una nueva convocatoria de ayudas, dotada con cerca de 19 millones de euros hasta 2028, destinada a impulsar inversiones ambientales y actuaciones que incrementen el valor añadido de las producciones agrarias.