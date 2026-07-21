Evacuado en helicóptero tras caerle un tronco encima en Santa Comba

Un helicóptero de emergencias durante un operativo AIG

Una persona ha resultado herida tras caerle un tronco encima en el municipio coruñés de Santa Comba.

Según informa el 112 Galicia, los hechos ocurrieron en la tarde del pasado lunes. Fue un familiar del herido quien contactó a las 17,15 horas para informar de lo ocurrido. Según indicaba, a la persona le había caído un tronco encima y, aunque no estaba atrapada, precisaba asistencia sanitaria urgente.

El suceso ocurrió en el lugar de Abuín, en la parroquia de Ser, en el municipio de Santa Comba. Fueron avisados, entre otros, 061, Policía Local y Protección Civil.

Finalmente, el personal sanitario movilizó el helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela hasta el punto del accidente para trasladar a la persona herida al Hospital Clínico Universitario de Santiago.