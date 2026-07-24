Explora Santa Comba comienza acercando el patrimonio local a los más jóvenes

Los participantes en la primera sesión de Explora Santa Comba Cedida

El programa Explora Santa Comba completó su primera semana de actividades con un recorrido por algunos de los principales elementos que forman parte de la historia, el patrimonio y la identidad del municipio.

Los participantes conocieron la evolución de las ferias tradicionales y actuales, compartieron una tertulia con el grupo de Deterioro Cognitivo y profundizaron en la importancia que tuvo la ganadería en el desarrollo de Santa Comba. El programa también incluyó visitas relacionadas con la historia minera y el yacimiento de Varilongo, la presa de A Fervenza, el Museo Etnográfico y el Museo Xeolóxico al aire libre, además de una primera aproximación a la astronomía.

La iniciativa continuará durante las próximas semanas con nuevas rutas y actividades destinadas a que los participantes descubran distintos espacios del municipio desde una perspectiva histórica, cultural y medioambiental.