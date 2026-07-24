Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santa Comba

Explora Santa Comba comienza acercando el patrimonio local a los más jóvenes

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
24/07/2026 22:11
Los participantes en la primera sesión de Explora Santa Comba
Los participantes en la primera sesión de Explora Santa Comba
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El programa Explora Santa Comba completó su primera semana de actividades con un recorrido por algunos de los principales elementos que forman parte de la historia, el patrimonio y la identidad del municipio.

Los participantes conocieron la evolución de las ferias tradicionales y actuales, compartieron una tertulia con el grupo de Deterioro Cognitivo y profundizaron en la importancia que tuvo la ganadería en el desarrollo de Santa Comba. El programa también incluyó visitas relacionadas con la historia minera y el yacimiento de Varilongo, la presa de A Fervenza, el Museo Etnográfico y el Museo Xeolóxico al aire libre, además de una primera aproximación a la astronomía.

La iniciativa continuará durante las próximas semanas con nuevas rutas y actividades destinadas a que los participantes descubran distintos espacios del municipio desde una perspectiva histórica, cultural y medioambiental.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Los participantes en la primera sesión de Explora Santa Comba

Explora Santa Comba comienza acercando el patrimonio local a los más jóvenes
Redacción
Un helicóptero de emergencias durante un operativo

Evacuado en helicóptero tras caerle un tronco encima en Santa Comba
Agencias
Belén do Campo visitando este lunes la empresa xalleira

Lácteos Ferrado Verde de Santa Comba supera los 15 millones de litros de leche al año
Redacción
Monte de San Bartolomé en Santa Comba

Santa Comba prepara a observación do eclipse do 12 de agosto e a choiva das Perseidas
Redacción