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Santa Comba

Santa Comba renovará un tramo viario en A Torre para mejorar el acceso a varias viviendas

Durante los últimos días comenzaron las labores de limpieza y preparación del terreno

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
26/07/2026 20:08
Estado de un tramo viario en A Torre
Estado de un tramo viario en A Torre
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El Concello de Santa Comba ha iniciado los trabajos previos para ejecutar una nueva actuación de mejora de la red viaria municipal en el lugar de A Torre, una intervención incluida en el Plan de Obras e Servizos (POS) 2025.

La actuación consistirá en la renovación integral del firme de un tramo que da acceso a varias viviendas y cuya mejora había sido demandada por los vecinos debido al deterioro que presentaba.

Durante los últimos días comenzaron las labores de limpieza y preparación del terreno, paso previo al inicio de las obras de pavimentación, que permitirán mejorar tanto la seguridad vial como las condiciones de circulación en esta zona de la parroquia.

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