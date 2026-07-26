Santa Comba renovará un tramo viario en A Torre para mejorar el acceso a varias viviendas

Estado de un tramo viario en A Torre Cedida

El Concello de Santa Comba ha iniciado los trabajos previos para ejecutar una nueva actuación de mejora de la red viaria municipal en el lugar de A Torre, una intervención incluida en el Plan de Obras e Servizos (POS) 2025.

La actuación consistirá en la renovación integral del firme de un tramo que da acceso a varias viviendas y cuya mejora había sido demandada por los vecinos debido al deterioro que presentaba.

Durante los últimos días comenzaron las labores de limpieza y preparación del terreno, paso previo al inicio de las obras de pavimentación, que permitirán mejorar tanto la seguridad vial como las condiciones de circulación en esta zona de la parroquia.