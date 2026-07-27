Evacuan en helicóptero a un operario herido después de caerse de un tejado en Santa Comba

Un helicóptero durante una evacuación de urgencia en Muxía EC

Un operario fue trasladado en helicóptero medicalizado después de caerse este lunes de un tejado cuando se encontraba trabajando en Santa Comba.

Tal y como trasladó el 112 Galicia, pasadas las 12.40 horas de este lunes un particular alertó de un trabajador que se había caída de un tejado en el lugar de Pereira, en Vilamaior.

El accidentado, que se precipitó a un campo de tierra desde una altura de unos cinco metros, estaba consciente aunque aturdido en el momento de la evacuación por vía aérea y se quejaba sobre todo de un brazo.

Además, de los servicios sanitarios, entre los que se encontraba el helicóptero medicalizado con base a Santiago, en el operativo participaron la Guardia Civil, Protección Civil de Santa Comba y el GES de Muros.

Encuentran a una persona mayor fallecida dentro de su casa

El accidente laboral no fue el único suceso ocurrido en la mañana de este lunes en el municipio de Santa Comba, toda vez que alrededor de las 10.00 horas fue encontrado muerto en el interior de su vivienda un vecino de Grixoa, núcleo de la parroquia de Vilar de Céltigos.

La voz de alerta la dieron los vecinos después de varios días sin saber nada del hombre, que vivía solo y tenía 79 años de edad.

La vivienda estaba cerrada por dentro con llave, por los que los efectivos de auxilio tuvieron que recurrir a entrar por una ventana, momento en el que encontraron al hombre tendido en el suelo de la cocina. Todo hace indicar que podría llevar varios días muerto.