El VI Torneo de Pádel Nocturno Concello de Santa Comba se disputará el 22 de agosto

Cartel anunciador del torneo Cedida

El VI Torneo de Pádel Nocturno Concello de Santa Comba ya tiene fecha. Se disputará el 22 de agosto en las pistas del complejo deportivo de A Fontenla.

Se trata de una cita ya consolidada en el calendario deportivo municipal que va dirigido exclusivamente a deportistas de categoría sénior, con un único cuadro de competición en el que podrán participar parejas masculinas, femeninas y mixtas.

La competición se desarrollará mediante eliminatoria directa, adaptándose el número de encuentros al total de inscripciones.

Los partidos darán comienzo a las 22.00 horas y se prolongarán, de manera estimada, hasta las 00.30 horas. Cada encuentro se disputará al mejor de tres sets con tie break.

Los horarios de los partidos serán establecidos por la organización y comunicados previamente a las parejas participantes, que deberán respetar los horarios asignados. En caso de que una pareja no comparezca transcurridos diez minutos desde la hora prevista de inicio del encuentro, o desde la finalización del partido anterior, se le dará el encuentro por perdido.

El coste de la inscripción es de 15 euros por pareja y la posibilidad de anotarse permanecerá abierta hasta el martes día 18 de agosto. Las personas interesadas deberán formalizarla a través de la plataforma de reservas del Concello, en santacomba.es/reservas, y realizar el pago mediante la tasa de liquidación emitida por el ente local.

Durante la competición los participantes podrán hacer uso de las duchas de la piscina municipal.

El torneo vuelve a combinar deporte y solidaridad, por cuanto los premios consistirán en vales para material deportivo, acompañados de un donativo para del departamento municipal de Servicios Sociales.

Así a los campeones les corresponderá un vale de 160 euros en material deportivo y un donativo de 40 euros. Los subcampeones recibirán un vale de 120 euros y un donativo de 30 euros y, finalmente, el premio de los terceros clasificados será un vale de 80 euros y un donativo de 20 euros.

Desde el Concello de Santa Comba animan a todas las personas aficionadas al pádel a participar en el evento deportivo del día 22 de agosto.