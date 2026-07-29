Santa Comba se suma a las restricciones de agua tras la fuerte caída del caudal del río Abuín

El caudal del río Abuín está bajo mínimos Cedida

El Concello de Santa Comba ha hecho un llamamiento urgente a la población para reducir el consumo de agua después de que la empresa concesionaria del servicio municipal de abastecimiento, Viaqua, advirtiera de un importante descenso en el nivel de captación del río Abuín. La disminución del caudal impide captar toda el agua necesaria para garantizar el consumo diario, por lo que el gobierno local solicita la colaboración de la ciudadanía para limitar el uso del recurso a las necesidades imprescindibles.

Como primera medida, el Ayuntamiento ha prohibido temporalmente el llenado de piscinas, el riego de jardines y huertas, el lavado de vehículos y cualquier otro uso que no sea esencial. La restricción permanecerá en vigor hasta nuevo aviso.

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Además, el Concello recomienda adoptar hábitos de ahorro en el día a día, como cerrar el grifo mientras se friega o se cepillan los dientes, optar por la ducha en lugar del baño, utilizar lavadoras y lavavajillas con carga completa, revisar posibles fugas en las instalaciones domésticas o cerrar la llave de paso de la vivienda durante las ausencias prolongadas.

Desde el gobierno municipal advierten de que la colaboración vecinal será determinante para garantizar el abastecimiento en las próximas jornadas. En caso de que la situación continúe agravándose, no se descarta la adopción de medidas extraordinarias, entre ellas cortes en el suministro de agua.