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Santa Comba

Santa Comba amplía los cortes de agua ante el descenso del nivel de los depósitos

El Ayuntamiento habilitará un punto de recogida de agua en la plaza para atender las necesidades básicas de los vecinos afectados por el corte

A. Pérez Cavolo
30/07/2026 22:05
El caudal del río Abuín está bajo mínimos
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El Concello de Santa Comba amplió este jueves las restricciones en el suministro de agua debido al descenso del nivel de los depósitos provocado por la escasez de caudal del río Abuín. El Ayuntamiento anunció un corte nocturno del abastecimiento a partir de las 22.00 horas que afectará a varias calles y al polígono industrial del núcleo urbano.

La medida se suma a las restricciones que ya estaban en marcha y busca preservar las reservas disponibles mientras se evalúa la evolución de la captación. El Concello informó de que durante la mañana de este viernes se analizará el estado de los depósitos para determinar cuándo podrá iniciarse la recuperación progresiva del servicio.

El caudal del río Abuín está bajo mínimos

Santa Comba se suma a las restricciones de agua tras la fuerte caída del caudal del río Abuín

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Las zonas afectadas por el corte son Corredoira da Torre, desde la esquina del camino del cementerio, Avenida das Fariñas, Rúa María Pita, Avenida de Brasil, Avenida de Mourelle y el polígono industrial.

El Ayuntamiento explicó que las restricciones se centran en las áreas que no están abastecidas mediante tuberías de fibrocemento, ya que este material soporta mal los cortes y las posteriores aperturas del suministro. Evitar maniobras sobre esa red permitirá reducir el riesgo de averías que podrían agravar la situación y retrasar la recuperación del abastecimiento.

Mientras se prolonguen las restricciones, el Concello hace un llamamiento a realizar un consumo responsable y limitar el uso del agua exclusivamente a las necesidades imprescindibles.

Como medida de apoyo a la población, el Ayuntamiento habilitará un punto de recogida de agua en la plaza para atender las necesidades básicas de los vecinos afectados por el corte.

El Concello prevé comunicar durante la mañana de este viernes los horarios previstos para la reactivación progresiva del suministro, una decisión que se adoptará siguiendo las indicaciones del personal técnico de Veolia-Viaqua y en función de la evolución de los niveles de captación y almacenamiento.

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