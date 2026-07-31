Camiones cisterna trasladan agua del río Xallas al Abuín para recuperar el suministro en Santa Comba

El caudal del río Abuín está bajo mínimos Cedida

El Concello de Santa Comba y la empresa concesionaria Viaqua tuvieron que recurrir a una medida excepcional para garantizar el abastecimiento de agua en el municipio. Durante la noche del jueves y la jornada de este viernes se realizó un trasvase con camiones cisterna desde el río Xallas hasta la captación del Abuín, con el objetivo de recuperar el nivel de los depósitos y comenzar a restablecer el suministro en las zonas afectadas por los cortes.

Según informó el Concello, el operativo comenzó a las 20.00 horas del jueves, cuando se inició el transporte continuo de agua mediante camiones cisterna. Gracias a esta actuación, el nivel de los depósitos pasó del 20% al 56%, lo que permitió iniciar la recuperación progresiva del servicio.

Desde el consistorio explicaron además que el origen de la crisis se encuentra en la fuerte reducción del caudal del río Abuín, principal fuente de abastecimiento del municipio, que desde comienzos del verano presenta niveles muy bajos. A ello se sumó una demanda récord registrada el pasado 27 de julio, que hizo caer las reservas del depósito por debajo del 40% y, posteriormente, hasta un mínimo del 18%.

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Ante esa situación, el Ayuntamiento decidió interrumpir el suministro en las zonas no urbanas para proteger la red. El consistorio justifica que el núcleo urbano dispone de numerosas tuberías de fibrocemento cuya manipulación con niveles tan bajos en los depósitos podría provocar roturas de gravedad, vaciar completamente la red y retrasar durante semanas la recuperación del servicio.

Paralelamente al trasvase desde el Xallas, el Concello contrató dos empresas de camiones cisterna operativas las 24 horas para incrementar el aporte de agua a la estación de tratamiento. También se efectuó un corte selectivo en una parte del casco urbano no afectada por tuberías de fibrocemento, aunque el propio Ayuntamiento señala que esta medida tuvo un efecto muy reducido en comparación con la suspensión del suministro en el rural.

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Las actuaciones permitieron elevar las reservas hasta el 62%, lo que hizo posible iniciar una apertura paulatina de las zonas afectadas a partir de las 16.30 horas de este viernes. La reposición del servicio se realizó de forma gradual para evitar sobrepresiones y nuevas averías en la red.

Pese a la mejoría, el Concello advierte de que la situación continúa siendo delicada. Viaqua considera necesario mantener el nivel de los depósitos por encima del 40% y limitar la demanda máxima a menos de 100 metros cúbicos por hora. En caso de no cumplirse esas condiciones, no se descarta que sea necesario volver a aplicar restricciones.

Por ello, el Ayuntamiento hace un llamamiento a los vecinos para realizar un consumo exclusivamente destinado a las necesidades básicas, ya que la evolución del abastecimiento dependerá en buena medida del uso responsable del agua durante los próximos días.