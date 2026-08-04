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Santa Comba

Los depósitos de Santa Comba alcanzan el 89% de su capacidad pero siguen las medidas de ahorro

Si el nivel de agua desciende por debajo del 40%, se volverán a aplicar restricciones

A. Pérez Cavolo
04/08/2026 16:44
Los depósitos de agua de Santa Comba
Los depósitos de agua de Santa Comba
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Los depósitos municipales de la estación potabilizadora de Abuín alcanzaron este lunes el 89% de su capacidad, una mejora que consolida la recuperación del sistema de abastecimiento de agua tras los problemas registrados durante los últimos días en Santa Comba.

Según informó el Concello, el incremento de las reservas ha sido posible gracias al consumo responsable realizado por los vecinos, las explotaciones ganaderas y los negocios, así como al aporte de agua que continúa realizándose mediante las empresas contratadas por el Ayuntamiento, aunque en menor medida que en jornadas anteriores.

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Pese a esta evolución favorable, el gobierno local advierte de que la situación continúa siendo delicada. En este sentido, recuerda que las pequeñas lluvias caídas durante estos días apenas han tenido incidencia en la recuperación del caudal del río Abuín, principal fuente de abastecimiento del municipio, por lo que considera que ofrecen una falsa sensación de mejoría.

Consumo responsable

Por ello, el Concello pide a la población que mantenga un consumo responsable y reduzca el gasto de agua al mínimo imprescindible durante las próximas semanas. Además, avanza que seguirá estudiando nuevas alternativas para reforzar el abastecimiento de cara al futuro inmediato, entre ellas la búsqueda de nuevos recursos como pozos, siempre que sean técnica y legalmente viables, así como la creación de nuevos depósitos de almacenamiento.

Alberto Romar, alcalde de Santa Comba

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El Ayuntamiento insiste en que el objetivo es consolidar una dinámica de recuperación que permita afrontar con mayores garantías la actual situación de sequía. No obstante, recuerda que el sistema continúa dependiendo de un río con un caudal muy reducido.

Como medida de prevención, el Concello reitera que, si el nivel de los depósitos desciende por debajo del 40% de su capacidad, será necesario volver a aplicar restricciones en el suministro de agua, por lo que solicita la colaboración de todos los vecinos para evitar que se reproduzcan los problemas vividos durante los últimos días.

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