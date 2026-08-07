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Santa Comba

Santa Comba aumenta de nuevo el aporte de agua con cisternas ante otra caída del caudal del río Abuín

El Concello confirmó que la piscina municipal exterior permanecerá previsiblemente cerrada durante todo el verano

A. Pérez Cavolo
07/08/2026 10:16
Los depósitos de agua de Santa Comba
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El Concello de Santa Comba ha tenido que incrementar nuevamente el aporte de agua mediante camiones cisterna después de que el caudal del río Abuín experimentase este jueves una importante caída. Pese a ello, los depósitos municipales de la potabilizadora alcanzaban el 90% de su capacidad y la previsión era que continuasen recuperándose durante la pasada noche.

El gobierno local advierte, sin embargo, de que la situación sigue siendo delicada. Las escasas lluvias registradas en los últimos días apenas han contribuido a mejorar el caudal del Abuín y, según señala, han provocado además un incremento puntual del consumo para actividades como la limpieza de propiedades o el riego de jardines.

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Ante la nueva bajada del río, el Concello dio orden de aumentar desde ayer el suministro mediante cisternas contratadas a empresas externas, una solución que supone un elevado coste para las arcas municipales. Por ello, vuelve a solicitar a vecinos y empresas que reduzcan al máximo el consumo y utilicen el agua de la red únicamente para actividades esenciales.

La piscina exterior seguirá cerrada

Dentro de estas medidas, el Concello confirmó que la piscina municipal exterior permanecerá previsiblemente cerrada durante todo el verano. El gobierno local considera que debe dar ejemplo después de pedir a la población que no llene piscinas privadas, limite los riegos y reduzca el consumo.

La instalación supone un importante gasto de agua por el funcionamiento de las duchas, las tareas de limpieza, el riego, la evaporación y otros servicios asociados.

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Mientras continúa afrontando la emergencia, el Concello trabaja en dos posibles inversiones a corto plazo, entre ellas alternativas relacionadas con pozos y depósitos. No obstante, mantiene que la solución definitiva para garantizar el abastecimiento pasa por captar directamente agua del río Xallas, una actuación cuya memoria fue presentada ante Augas de Galicia en octubre del año pasado.

El Ayuntamiento insiste en que la recuperación actual de las reservas no permite bajar la guardia. Si los depósitos vuelven a situarse por debajo del 40% de su capacidad, será necesario aplicar nuevamente restricciones en el abastecimiento.

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