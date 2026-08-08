Santa Comba vuelve a encender las alarmas por el agua tras caer los depósitos al 65%

Los depósitos de agua de Santa Comba Cedida

La situación del abastecimiento de agua vuelve a preocupar en Santa Comba después de que los depósitos municipales experimentasen un importante descenso coincidiendo con el aumento del consumo. A las 20.00 horas de este viernes se encontraban al 65% de su capacidad, cuando todavía quedaban por delante varias horas de elevada demanda.

El Concello lanzó un nuevo llamamiento a los vecinos de Santa Comba y de las parroquias y núcleos de Alón, Ser y Montouto para que reduzcan al mínimo posible el uso de la traída municipal. También solicita que las personas y empresas que dispongan de pozos o traídas vecinales recurran preferentemente a estos recursos.

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El gobierno local considera que las pequeñas precipitaciones registradas durante los últimos días han provocado cierta relajación en el consumo, pese a que no han servido para solucionar el problema de fondo. Por ello vuelve a pedir que no se llenen piscinas privadas, se eviten los riegos y se reduzca el gasto de agua en actividades cotidianas como las duchas.

Especialmente preocupante continúa siendo la situación del río Abuín, donde el aporte de agua sigue siendo mínimo. Según el Concello, será necesario que lleguen jornadas menos secas y precipitaciones más abundantes para que pueda producirse una recuperación significativa del caudal.