El Concello de Santa comba adjudica por 188.763 euros las obras del futuro centro de día

Vista del edificio que acogerá el centro de día xalleiro Cedida

El Concello de Santa Comba acaba de adjudicar el proyecto de ejecución del futuro centro de día. Al procedimiento de licitación concurrieron un total de siete empresas. Una vez evaluadas las ofertas presentadas, la actuación fue adjudicada a la firma Ámbitos, Proyectos y Obras SL por un importe de 188.763,09 euros, más IVA.

La propuesta seleccionada supone una baja económica de 31.145,90 euros respeto de la cantidad máxima establecida en la licitación.

De esta forma, el Ayuntamiento da un nuevo paso en el proceso iniciado para hacer realidad un servicio muy necesario en el ámbito de los servicios sociales.

La concejala de Servicios Sociales, Estefanía Calvelo, mantendrá este martes, día 11 de agosto, una reunión con los responsables de la empresa adjudicataria.

El encuentro permitirá coordinar los primeros pasos de la actuación y programar el inicio de las obras.