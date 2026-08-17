Santa Comba crea nuevos grupos para combatir la soledad y favorecer un envejecimiento activo

Vista del edificio que acogerá el centro de día xalleiro Cedida

Crear espacios en los que encontrarse, mantener la mente y el cuerpo activos y reforzar los vínculos entre vecinos. Con estos objetivos, el Concello de Santa Comba pone en marcha 'Facendo Redes', un nuevo programa destinado especialmente a prevenir situaciones de soledad no deseada y favorecer un envejecimiento activo.

La iniciativa, desarrollada de la mano de la Diputación de A Coruña, contempla la creación de grupos abiertos en diferentes zonas y parroquias del municipio. Su distribución se determinará en función de las necesidades y de la demanda que exista en cada lugar.

Los participantes podrán realizar juegos y ejercicios relacionados con la memoria, la atención, el lenguaje o la reminiscencia. La vertiente física y emocional tendrá también protagonismo mediante ejercicio adaptado y actividades destinadas a trabajar el equilibrio, la coordinación y la relajación.

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'Facendo Redes' incorpora además encuentros, talleres, propuestas culturales y actividades intergeneracionales con las que se pretende favorecer nuevas relaciones personales y reforzar el sentimiento de pertenencia a la comunidad.

Las personas interesadas pueden informarse e inscribirse hasta el próximo 31 de agosto a través de los Servicios Sociales del Concello de Santa Comba. El programa cuenta también con la colaboración de las denominadas Antenas para intentar que la información llegue a aquellas personas que puedan necesitar este tipo de acompañamiento.