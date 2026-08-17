Santa Comba licita más de 551.000 euros en una veintena de obras para mejorar el rural

Alberto Romar, alcalde de Santa Comba Cedida

El Concello de Santa Comba acaba de sacar a licitación dos nuevos proyectos con los que pretende continuar mejorando la red viaria y las infraestructuras de los núcleos rurales del municipio. Las actuaciones, incluidas en el POS+ 2026 y aprobadas por el pleno municipal el pasado mes de febrero, movilizarán una inversión máxima conjunta de 551.558 euros.

Los dos contratos permitirán ejecutar una veintena de intervenciones repartidas por diferentes núcleos y parroquias del municipio xalleiro, fundamentalmente destinadas a mejorar carreteras, pistas y accesos a viviendas.

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El primero de los proyectos cuenta con un presupuesto máximo de licitación de 327.159 euros. Incluye actuaciones en la carretera de Boimente y la primera fase de las mejoras previstas en el núcleo de Padreiro, además de intervenciones en Frieiro.

También contempla dos actuaciones en la parroquia de Grixoa de Esternande y otras dos en San Salvador, así como trabajos en los núcleos de Recarei y Abeleiras y la mejora de una pista en Figueiras.

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El segundo paquete de obras sale a licitación por un máximo de 224.399 euros. En este caso se acometerá la primera fase de una actuación en O Covelo y se mejorarán accesos a viviendas en As Cerdeiras y Ventosa, además de un camino interior en A Ponte.

El proyecto incorpora igualmente dos intervenciones en el núcleo de Ser, la renovación del firme de una pista en Esmorode y mejoras en San Martiño, concretamente en las inmediaciones de la iglesia. Completan la relación de trabajos una actuación en O Couto y otra en una pista de Alón.

Seis meses para ejecutar las obras

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 9 de septiembre. Una vez adjudicados los contratos y comenzados los trabajos, dispondrán de un plazo de seis meses para completar las actuaciones, contado desde la correspondiente acta de replanteo.

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El alcalde de Santa Comba, Alberto Romar, destacó que los proyectos permitirán intervenir en diferentes puntos del rural y, al mismo tiempo, atender reclamaciones trasladadas desde las propias parroquias.

Según señaló el regidor, con estas nuevas obras se busca "atender peticiones de los vecinos y vecinas y dar respuesta a necesidades demandadas desde hace años".