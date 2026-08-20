Grixoa de Esternande se prepara para dos días de fiesta con mucha música

Duo La Rosa Cedida

Grixoa de Esternande, en Santa Comba, ya tiene todo preparado para celebrar sus fiestas los próximos 5 y 6 de septiembre, dos jornadas en las que la música, los actos religiosos y los fuegos artificiales marcarán la programación. Además, está previsto que posiblemente haya pulpería durante los festejos.

El sábado estará dedicado a Nosa Señora do Portal y comenzará a las 13.00 horas con la misa. A continuación llegará la sesión vermú, amenizada por los Gaiteiros Santacombers y el grupo La Rosa, que será uno de los grandes protagonistas de la jornada.

La música regresará por la noche con una verbena en la que volverá a actuar La Rosa, acompañada por la disco móvil MB Flow. A medianoche el cielo se iluminará con una sesión de fuegos artificiales.

Los festejos continuarán el domingo 6. A las 13.00 horas se celebrará la misa en honor al Sacramento, nuevamente con la presencia de los Gaiteiros Santacombers. Después, la fiesta se trasladará a la sesión vermú, que se prolongará con la actuación de Rocío Pérez.

La comisión organizadora ultima así un fin de semana festivo que volverá a reunir a vecinos y visitantes en Grixoa de Esternande y que cuenta con la colaboración del Concello de Santa Comba, además del apoyo de establecimientos y empresas de la zona.