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Santa Comba

Grixoa de Esternande se prepara para dos días de fiesta con mucha música

Serán los días 5 y 6 de septiembre

Redacción Carballo
20/08/2026 14:48
Duo La Rosa
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Grixoa de Esternande, en Santa Comba, ya tiene todo preparado para celebrar sus fiestas los próximos 5 y 6 de septiembre, dos jornadas en las que la música, los actos religiosos y los fuegos artificiales marcarán la programación. Además, está previsto que posiblemente haya pulpería durante los festejos.

El sábado estará dedicado a Nosa Señora do Portal y comenzará a las 13.00 horas con la misa. A continuación llegará la sesión vermú, amenizada por los Gaiteiros Santacombers y el grupo La Rosa, que será uno de los grandes protagonistas de la jornada.

La música regresará por la noche con una verbena en la que volverá a actuar La Rosa, acompañada por la disco móvil MB Flow. A medianoche el cielo se iluminará con una sesión de fuegos artificiales.

Los festejos continuarán el domingo 6. A las 13.00 horas se celebrará la misa en honor al Sacramento, nuevamente con la presencia de los Gaiteiros Santacombers. Después, la fiesta se trasladará a la sesión vermú, que se prolongará con la actuación de Rocío Pérez.

La comisión organizadora ultima así un fin de semana festivo que volverá a reunir a vecinos y visitantes en Grixoa de Esternande y que cuenta con la colaboración del Concello de Santa Comba, además del apoyo de establecimientos y empresas de la zona.

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