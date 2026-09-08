El PP de Santa Comba elige a Martín Suárez Pais como nuevo candidato a la alcaldía
Sustituye a una María Pose, quien optó por dar un paso al lado por motivos profesionales
Martín Suárez Pais será el nuevo candidato del PP a la alcaldía del Concello de Santa Comba tras el pronunciamiento realizado por la militancia en un acto que también contó con representación del PP provincial a cargo de Diego Calvo, Gonzalo Trenor y Evaristo Ben.
El nuevo cabeza de lista toma así el relevo de María Pose, quien ha decidido dar un paso al lado por motivos profesionales.
En el acto celebrado en la sede del partido, Diego Calvo agradeció precisamente el trabajo realizado por María Pose y aseguró que el nuevo líder de los populares xalleiros contará con "total liberdade" para conformar un equipo "unido, renovado, aberto e preparado para gobernar en Santa Comba".
Por su parte, Martín Suárez también expresó su agradecimiento a la militancia por confiar en él para afrontar el reto de recuperar la alcaldía de Santa Comba.
"Temos que ser capaces de sumar experiencia e renovación. Hai que agradecer a quen estivo antes, escoitar a quen segue e abrir as portas a quen queira incorporarse", aseguró el candidato.
También explicó que el proyecto que le toca liderar "non vai contra ninguén, vai a favor de Santa Comba".