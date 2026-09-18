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Santa Comba

Santa Comba invertirá los 340.000 euros de la nueva fase del POS+ Adicional en mejoras viarias

Se actuará en lugares como Truebe, San Salvador, Padreiro, As Travesas y Varilongo

Redacción Carballo
18/09/2026 16:18
Los integrantes del grupo municipal socialista de Santa Comba
Los integrantes del grupo municipal socialista de Santa Comba
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La corporación municipal de Santa Comba aprobó en la sesión plenaria celebrada esta semana las a actuaciones a  incluir en la segunda fase del POS + 2026, plan provincial por el que le corresponden al municipio xalleiro un total de 340.000 euros, que se invertirán en obras de mejora viaria.

Las actuaciones previstas se llevarán a cabo en los lugares de Truebe, San Salvador, Padreiro y O Cubelo. También se contemplan distintas intervenciones en la avenida de Mourelle y en Fafia, así como en la carretera de Varilongo y en As Travesas.

El alcalde de Santa Comba, Alberto Romar, destaca que la planificación de las obras responde a un criterio de equilibrio territorial.  “O obxectivo é que as melloras cheguen ás distintas parroquias e atendan as peticións que nos traslada a veciñanza”, dice el regidor.

Con este nuevo paquete de obras, el Ayuntamiento continúa avanzando en la renovación de las infraestructuras municipales y en la atención a las necesidades de los diferentes núcleos. 

La previsión es que el conjunto de las intervenciones queden ejecutadas en el plazo máximo de un año.

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