El Concello de Santa Comba denuncia falta de apoyo institucional en la lucha contra la sequía

Alberto Romar, alcalde de Santa Comba EC

El Concello de Santa Comba denuncia falta de apoyo económico y de medios por parte de las administraciones supramunicipales para hacer frente a la sequía, lo que obliga al ente local a tener que asumir en solitario un importante esfuerzo para garantizar el abastecimiento de agua a la población.

El 29 de julio hubo que cortar por vez primera el suministro debido a las pocas reservas y desde entonces el Ayuntamiento lleva destinados más de 80.000 euros a la contratación de empresas y medios extraordinarios para no dejar sin suministro a una población de más de 4.000 usuarios, entre particulares y empresas.

En los últimos días la situación ha vuelto a empeorar, al punto de que este miércoles hubo que realizar un nuevo corte que según informan representantes municipales, se va a prolongar como mínimo por espacio de 24 horas. Y es que la falta de caudal en el río en el que se hace la captación, impide en estos momentos garantizar la normalidad en el servicio.

Desde el corte del 29 de julio, el Concello se vio obligado a contratar a dos empresas y alquilar un vehículo para aportar agua con camiones cisterna, lo que explica ese desembolso de 80.000 euros.

Ante tal panorama, se solicitó ayuda a Augas de Galicia, a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a la Consellería do Medio Rural, a la Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Alimentarias, a Presidencia e Vicepresidencia da Xunta, así como a Deputación Provincial da Coruña.

"Atopámonos nunha situación de desamparo"

Hasta el momento, solo el Consorcio de Bomberos y el Distrito Forestal V prestaron ayuda efectiva, según explica el alcalde, Alberto Romar (PSOE). Por el contrario, no ha habido aporte económico alguno ni medidas específicas de la Xunta o de la Diputación. "Atopámonos nunha situación de desamparo pola inacción institucional", denuncia el regidor.

También explica que fue recibido por el presidente provincial, Valentín González Formoso, pero que éste le remitió a la Xunta por entender que es la administración competente, a la que le corresponde en casos como este "reverter o canon da auga íntegro nos concellos".

Romar pide así a la Administración autonómica que les reciban tanto a él como a los alcaldes de otros municipios afectados y que estudien la posibilidad de habilitar líneas específicas de ayuda para afrontar gastos extraordinarios derivados de la sequía".

Por otra parte, recuerda que en octubre de 2025 ya entregó a Augas de Galicia una memoria con la que se pretendía buscar una solución definitiva a la problemática del abastecimiento, documento del que "se fixo caso omiso, polo que esiximos responsabilidades aos ente superiores".