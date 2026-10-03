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Santa Comba

Santa Comba licita por 57.000 euros la renovación de los viales de Amarelle

El proyecto está incluido en el POS+ Adicional 2026 de la Diputación de A Coruña

Manuel Bermúdez Bermúdez
03/10/2026 18:54
El estado actual de alguno de los viales de Amarelle
El estado actual de alguno de los viales de Amarelle
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El Concello de Santa Comba ha sacado a licitación las obras de aglomerado del núcleo de Amarelle, en la parroquia de Montouto, con un presupuesto máximo de 57.106 euros. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 28 de octubre y el plazo previsto para ejecutar los trabajos será de tres meses desde la contratación y la firma del acta de replanteo.

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El proyecto está incluido en el POS+ Adicional 2026 de la Diputación de A Coruña y se centrará en renovar el pavimento y mejorar las condiciones de los viales de este núcleo rural.

La licitación da continuidad a las actuaciones que se vienen desarrollando en la parroquia. El Concello ya había anunciado el pasado 14 de septiembre que el proyecto de Amarelle sería el siguiente en tramitarse después de recepcionar la primera fase de las obras ejecutadas en Montouto.

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Aquella primera intervención, financiada a través del POS 2025, incluyó la recogida de aguas, la colocación de adoquín en el entorno de la iglesia y la construcción de una cuneta de hormigón. También se renovaron las tuberías de la red municipal de abastecimiento y se completó la actuación con aglomerado y pintura viaria.

Las actuaciones en Montouto tendrán además continuidad. El Concello prevé incorporar al POS 2027 una segunda fase, que alcanzaría las viviendas de la parte alta del lugar y prolongaría la intervención realizada desde el Cruceiro.

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