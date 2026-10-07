El PP pide explicaciones al Concello de Santa Comba por una analítica que declaró el agua no apta para el consumo

Los depósitos de agua de Santa Comba Cedida

El PP de Santa Comba ha reclamado explicaciones al gobierno municipal después de conocer que una analítica realizada el pasado 31 de agosto calificó como “agua no apta para el consumo” una muestra de la red de abastecimiento de Santa Comba. El resultado consta en el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC), dependiente del Ministerio de Sanidad. La consulta del registro oficial confirma tanto la fecha como esa calificación.

Los populares, a través de su candidato local, Martín Suárez Pais, quieren conocer cuándo tuvo constancia el Concello de ese resultado, qué actuaciones llevó a cabo a partir de ese momento y si se realizaron nuevas analíticas para comprobar la evolución de la calidad del agua.

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“Non pode ser que os veciños teñan que acudir ao Ministerio de Sanidade para coñecer un resultado deste tipo. O Goberno municipal debe dar explicacións e facelo con datas, documentos e feitos”, manifestó Suárez Pais.

El registro público del SINAC muestra que los cuatro análisis de control anteriores disponibles de 2026, correspondientes al 6 de julio, 11 de mayo y 9 de marzo, además del citado de agosto, habían dado resultado apto salvo este último. La información pública consultada este miércoles mantiene el del 31 de agosto como el análisis de control más reciente mostrado para esta red.

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La formación vincula además sus peticiones de información con la crisis de abastecimiento sufrida en el municipio y reclama al Concello documentación sobre las cisternas utilizadas entonces. En concreto, solicita conocer sus usos anteriores, los procesos de limpieza y desinfección, los controles realizados, la procedencia del agua transportada y las correspondientes autorizaciones.

“Estamos a falar dun asunto moi importante que ten que ver coa saúde dos veciños. Se o Goberno municipal asegurou que esas cisternas estaban preparadas para transportar auga de consumo, debe acreditalo documentalmente”, declaró Suárez Pais, quien sostiene que en una cuestión de estas características “non abondan as explicacións verbais”.

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El PP reclama asimismo que se haga público el boletín completo correspondiente a la muestra del 31 de agosto y los análisis efectuados posteriormente, además de aclarar durante cuánto tiempo y a qué ámbito de la red afectó el incumplimiento detectado y cuál es la situación actual del suministro.

“Esiximos que se publique o boletín completo e os análisis posteriores e que se explique o alcance territorial e temporal do incumplimento e da situación actual do suministro”, señaló el candidato popular.