El nuevo ciclo de andainas de Santa Comba permitirá descubrir su patrimonio natural e histórico

Cartel anunciador del nuevo ciclo de andainas Concello Santa Comba

El Concello de Santa Comba tiene todo dispuesto para el nuevo ciclo de andainas de otoño, que incluirá un total de cuatro recorridos que permitirán seguir descubriendo los paisajes y la historia del municipio.

La caminatas se llevarán a cabo en domingo, concretamente los días 25 de octubre, 8 y 22 de noviembre y 13 de diciembre. En todos los casos comenzarán a las 9.30 horas y contarán con un recorrido circular con salida y llegada al mismo lugar.

La participación es gratuita y las personas interesadas pueden inscribirse a través de la web xxx.santacomba.es/reservas.

El ciclo arrancará el 25 de octubre con la ruta 'Cícere: barroco, historia e Río García', que tendrá como punto de salida la iglesia de Cícere.

Esta primera propuesta combina el descubrimiento del entorno natural con la historia y el patrimonio de la parroquia.

La cita del 8 de noviembre lleva por título 'Ser: sentir a naturaleza paso a paso'.

El programa continuará el 22 de noviembre con 'Esternande y San Salvador: mina y wolframio, camiños con moito que contar', un recorrido que acercará a las personas participantes a la huella dejada por la actividad minera.

La última caminata se celebrará el 13 de diciembre y estará dedicada a 'As cabeceiras do Xallas: emblema natural dunha comarca', con la que se cerrará el ciclo de Andainas Explora Santa Comba Outono 2026.