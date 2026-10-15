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Santa Comba

El nuevo ciclo de andainas de Santa Comba permitirá descubrir su patrimonio natural e histórico

Se llevarán a cabo entre el 25 de octubre y el 13 de diciembre y constará de cuatro rutas circulares de unos diez kilómetros cada una

Manuel Froxán Rial
15/10/2026 20:10
Cartel anunciador del nuevo ciclo de andainas
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El Concello de Santa Comba tiene todo dispuesto para el nuevo ciclo de andainas de otoño, que incluirá un total de cuatro recorridos que permitirán seguir descubriendo los paisajes y la historia del municipio.

La caminatas se llevarán a cabo en domingo, concretamente los días 25 de octubre, 8 y 22 de noviembre y 13 de diciembre. En todos los casos comenzarán a las 9.30 horas y contarán con un recorrido circular con salida y llegada al mismo lugar.

La participación es gratuita y las personas interesadas pueden inscribirse a través de la web xxx.santacomba.es/reservas.

El ciclo arrancará el 25 de octubre con la ruta 'Cícere: barroco, historia e Río García', que tendrá como punto de salida la iglesia de Cícere. 

Esta primera propuesta combina el descubrimiento del entorno natural con la historia y el patrimonio de la parroquia. 

La cita del 8 de noviembre lleva por título 'Ser: sentir a naturaleza paso a paso'

El programa continuará el 22 de noviembre con 'Esternande y San Salvador: mina y wolframio, camiños con moito que contar', un recorrido que acercará a las personas participantes a la huella dejada por la actividad minera. 

La última caminata se celebrará el 13 de diciembre y estará dedicada a 'As cabeceiras do Xallas: emblema natural dunha comarca', con la que se cerrará el ciclo de Andainas Explora Santa Comba Outono 2026.

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