Ángel Carracedo suma el Premio Nacional de Investigación a una trayectoria de prestigio mundial

Ángel Carracedo (en el centro) junto al rey Felipe VI recogiendo el Premio Nacional de Investigación EFE

Ángel Carracedo ha sumado un nuevo reconocimiento a una trayectoria científica que lo ha convertido en una referencia internacional en el campo de la genética. El investigador natural de Santa Comba recibió este martes de manos del rey Felipe VI el Premio Nacional de Investigación 2026, concedido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en reconocimiento a sus aportaciones a la medicina forense y la genómica.

La entrega se celebró en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz, donde Carracedo fue distinguido con el Premio Nacional de Investigación Gregorio Marañón, correspondiente al área de Medicina y Ciencias de la Salud. El galardón, dotado con 30.000 euros, reconoce una carrera dedicada a mejorar el conocimiento del ADN humano y sus aplicaciones tanto en la identificación de personas como en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

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A sus 70 años, Carracedo continúa vinculado a la investigación desde la Universidade de Santiago de Compostela (USC), donde ha desarrollado buena parte de su carrera. Es catedrático de Medicina Legal, director de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica e investigador principal del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS).

Una vida dedicada al estudio del ADN

Nacido en Santa Comba en 1955, Carracedo se licenció en Medicina por la USC en 1978 y obtuvo el doctorado en 1982, en ambos casos con premio extraordinario. Su formación investigadora incluyó una estancia en la Universidad de Uppsala, en Suecia, antes de consolidar su carrera académica en Santiago, donde alcanzó la cátedra de Medicina Legal en 1989.

Sus investigaciones han contribuido al desarrollo de técnicas de identificación genética que hoy tienen aplicaciones fundamentales en la medicina forense, las pruebas de parentesco y la identificación de víctimas de catástrofes y conflictos.

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El científico también ha desempeñado un papel destacado en el avance de la medicina genómica, especialmente en el estudio de enfermedades raras, cáncer y trastornos psiquiátricos. Otra de sus líneas de investigación es la farmacogenética, que analiza cómo las características genéticas de cada persona pueden influir en su respuesta a determinados medicamentos.

Su trabajo ha contribuido así a impulsar la medicina personalizada, orientada a adaptar las decisiones clínicas a las particularidades biológicas de los pacientes.

La dimensión de su trayectoria se refleja también en sus cifras. Según los datos difundidos por la Real Academia Nacional de Medicina en 2026, Carracedo supera las 900 publicaciones científicas, ha dirigido 110 tesis doctorales y ha impartido más de 3.500 conferencias por invitación en más de 70 países.

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A ello se suman doce libros y más de un millar de charlas divulgativas, una actividad que refleja su implicación tanto en la investigación especializada como en la difusión del conocimiento científico.

Su currículo incluye numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. Entre ellos figura el Premio Rey Jaime I de Investigación Médica, recibido en 2009, además del Premio Nacional de Genética, la Medalla Adelaide y el Prix Galien.

También ha recibido la Medalla de Oro de Galicia, la Medalla Castelao y distinciones como los premios Novoa Santos, Otero Pedrayo y Fernández Latorre. Ocho universidades europeas y americanas lo han investido doctor honoris causa. A estos reconocimientos se añadió este mismo año su elección como académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina de España, para ocupar el sillón de Medicina Legal.