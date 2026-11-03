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Santa Comba

Santa Comba recupera la memoria de las víctimas de la represión franquista

El primer Foro de Debate sobre Memoria Democrática en el Rural abordó la historia de la mina de Varilongo

A. Pérez Cavolo
03/11/2026 22:00
Los participantes en los actos de recuperación de la memoria histórica en Santa Comba
Los participantes en los actos de recuperación de la memoria histórica en Santa Comba
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La memoria de las personas que sufrieron la represión franquista en la comarca del Xallas centró el primer Foro de Debate sobre Memoria Democrática en el Rural, celebrado en el auditorio del Edificio Multiusos de Santa Comba. El encuentro permitió recuperar distintos episodios de la historia local, reflexionar sobre las consecuencias de la Guerra Civil y la posguerra y rendir homenaje a quienes fueron víctimas de la persecución.

Bajo el título ‘Do subsolo ás marxes: Santa Comba, moitas preguntas e algunhas respostas’, la jornada reunió diferentes intervenciones dedicadas a investigar y divulgar una parte del pasado de la comarca, con especial atención a las experiencias de las personas represaliadas y a las consecuencias sociales de aquel período.

La inauguración corrió a cargo de la diputada provincial de Dereitos Civís, Sol Agra, y contó también con la participación del alcalde de Santa Comba, Alberto RomarUno de los asuntos abordados fue la historia de la mina de Varilongo, una explotación vinculada a la trayectoria económica y social del municipio. El foro permitió acercarse a este episodio de la memoria local a través de la investigación y el intercambio de conocimientos.

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La represión ejercida contra el magisterio y el ámbito educativo durante la Guerra Civil y la posguerra constituyó otro de los ejes de la jornada. Las intervenciones también prestaron atención a las violencias y las situaciones de exclusión que padecieron las mujeres y las personas consideradas disidentes en el medio rural.

De este modo, el encuentro amplió su mirada más allá de los acontecimientos políticos y militares para abordar las consecuencias de la represión en la vida cotidiana de la población y en distintos sectores de la sociedad.

Homenaje a las personas represaliadas

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el homenaje cívico dedicado a las personas represaliadas de la comarca del Xallas, concebido como un acto de reconocimiento a quienes sufrieron la persecución y a su memoria. El programa incluyó también la proyección de la película ‘Con buena letra’, que completó las actividades de divulgación y reflexión histórica.

Las intervenciones dieron paso a un debate en el que los asistentes pudieron compartir preguntas, opiniones y reflexiones sobre los acontecimientos abordados y su huella en la memoria colectiva.

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